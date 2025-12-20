KO spectaculos la Miami. Anthony Joshua, victorie în fața youtuber-ului Jake Paul

Fostul campion mondial la categoria grea, Anthony Joshua, în vârstă de 36 de ani, l-a învins categoric pe Jake Paul, youtuberul transformat în boxer profesionist, printr-un KO devastator în runda a șasea. Lovitura puternică i-ar fi provocat fractură de maxilar adversarului.

Paul a reușit să reziste în fața britanicului în primele patru runde, dar Joshua a preluat controlul în runda a cincea, doborându-și adversarul de două ori. Meciul s-a încheiat cu un croșeu de dreapta puternic în runda a șasea, care i-a adus victoria clară fostului campion.

„Jake Paul s-a descurcat foarte bine în seara asta. Vreau să-i felicit. S-a ridicat de fiecare dată. A fost dificil pentru el, dar a continuat să caute o soluţie. E nevoie de un bărbat adevărat pentru a face asta... dar în seara asta s-a confruntat cu un luptător adevărat”, a spus Joshua.

După meciul transmis în direct pentru aproximativ 300 de milioane de abonați Netflix, Anthony Joshua l-a provocat pe Tyson Fury, vechiul său rival din lumea boxului.

„Dacă eşti un tip cu adevărat rău, nu mai vorbi atâta, „AJ asta, AJ aia”, hai să ne vedem în ring şi să vorbim cu pumnii”, a spus el.

În ring, diferența dintre cei doi a fost clară, iar Jake Paul nu a reușit să îi facă față lui Anthony Joshua.

„Cred că mi-am rupt maxilarul.Cu siguranţă e rupt, dar omule, a fost bine. O mică bătaie de la unul dintre cei mai buni din toate timpurile... O să mă întorc şi o să câştig centura de campion mondial la un moment da”, a spus Paul.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a urmărit partida.

„În avion, am apucat să văd meciul lui Jake Paul, şi s-a descurcat foarte bine, mai ales că a dat dovadă de un curaj extraordinar împotriva unui Anthony Joshua foarte talentat şi masiv. Un spectacol fantastic, dar felicitări lui Jake pentru rezistenţa sa şi, sincer, pentru abilitatea sa împotriva unui adversar mult mai mare!”, a scris el pe social media.