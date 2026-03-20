Angajatori de Top 2026. Mii de joburi pentru profesioniști și tineri aflați la început de carieră
Sectorul Business Process Outsourcing (BPO) și Shared Services este unul dintre cele mai dinamice pe piața muncii din România, atrăgând anual mii de candidați dornici de stabilitate și expunere internațională. Pentru a conecta profesioniștii cu angajatorii de top, evenimentul Angajatori de TOP va avea loc pe 27 și 28 martie la Sala Palatului din București, oferind numeroase oportunități pentru cei aflați la început de  carieră, dar și pentru profesioniști.

Joburi pentru cei cu experiență, dar și pentru cei aflați la început de carieră

La Angajatori de TOP, participanții vor găsi posturi în domenii variate, de la Client Support și HR, până la Contabilitate, Analiză de Date sau IT Support.

„De la Client Support și HR, până la Contabilitate, Analiză de Date și IT Support - succesul în acest sector este dictat de o combinație strategică între competențele lingvistice și adaptabilitatea la noile tehnologii”, arată organizatorii.

Pe lângă acestea, abilitățile soft contează la fel de mult: empatia, organizarea, capacitatea de a face mai multe lucruri deodată și adaptarea rapidă într-un mediu multicultural fac diferența între un angajat bun și unul de top.

Limbile străine care aduc avantaje pe piața muncii

Cunoașterea limbilor străine rămâne un avantaj competitiv major în BPO. Cele mai căutate limbi în 2026 sunt:

Germană și Franceză – considerate „limbi premium”, deschid accesul la pachete salariale mai mari și promovare rapidă, nivelul B2+ fiind adesea suficient.

Limbile nordice (Suedeză, Norvegiană, Finlandeză, Daneză) – nișe profitabile, cu salarii cu până la 50% mai mari datorită concurenței reduse.

Italiană și Spaniolă – utile în special candidaților entry-level, combinațiile multilingve crescând semnificativ valoarea profesională.

Limbi de nișă (Olandeză, Poloneză, Cehă) – tot mai căutate în centrele regionale, oferind putere de negociere.

Engleză – rămâne cerința minimă și limba universală de business.

Acces direct la angajatori de top. Joburi pentru cei care vor să aleagă un drum nou pe plan profesional

Evenimentul le oferă candidaților oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții companiilor renumite precum Accenture, SLB Romania, Allianz Services, TELUS Digital, Goodyear, WORLDLINE, Allianz Partners sau HKR. Printre posturile deschise se numără: Customer Service cu Germană, General Ledger cu Franceză, Recruiting Analyst cu Maghiară sau Sales Support Specialist cu Engleză.

„Angajatori de TOP oferă o experiență de carieră 360°. Pentru cei care încă explorează domeniul potrivit, evenimentul pune la dispoziție o zonă de consiliere în carieră gratuită. Aici, specialiștii în resurse umane oferă sfaturi personalizate pentru a ajuta candidații să identifice direcția potrivită”, mai arată sursa.

Evenimentul include, de asemenea, conferințele I LOVE Tech, despre inovație și inteligență artificială, și Inspiration 4U, care oferă perspective și inspirație pentru viața profesională și personală.

