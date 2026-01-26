Ciprian Sora, lecție pentru luptători: E bine să-ți fie frică

Antrenorul Ciprian Sora spune că frica este un element foarte puternic care poate motiva un luptător în ring. De altfel, tot ea poate să fie cea care poate mobiliza în caz de nevoie.

Fostul luptător a explicat de ce frica poate fi canalizată în mod pozitiv. ”E bine să-ți fie frică, doar că trebuie controlată. Teama te face să fii mai prudent și mai în gardă. Pentru că dacă te crezi prea bun, primești acea lovitură fatală. Și atunci, frica te ajută. Noi avem o vorbă în sportul ăsta de contact.

Dacă ai luat o lovitură și si căzut ești bine. Dar dacă te ia unul și te bate sistematic și-ți dă la picioare, îți dă la coaste și ești paradit peste tot e mai greu de suportat, decât un knock out”, a explicat acesta.

Potrivit lupătorului sunt mai multe modalități în care se manifestă frica. ”Frica se manifestă în trei feluri: prima este te întroci și fugi. A doua pui capul înainte și începi să dai. Și a treia e abia atunci când boxezi, ți-e frică, dar te controlezi, lovești.

Și pe elevii mei acolo încerc să îi aduc”, a explicat antrenorul. Acesta este unul dintre motivele pentru care părinții copiilor de la academia lui de lupte nu participă la antrenamente..

Pe de altă parte, acesta a spus că dacă respecți indicațiile antrenorului ai toate posibilitățile să câștigi. Asta pentru că de multe ori în ring, luptătorii pierd din vedere aspecte importante.

”Am avut antrenorii competenți și au știut să îmi spun ce s-a întâmplat. De multe ori am pierdut meciuri în care poate eram mai bun decât adversarul, dar nu am făcut ce trebuie. Deci într-un meci trebuie să ai un plan de luptă pe care să îl respecți”, a mai declarat Ciprian Sora.