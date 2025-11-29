Ion Şoltoianu nu va urca pe ring la FEA 2025. Şi-a văzut rivalul doar prin sticlă
- Julieta Savitchi
- 29 noiembrie 2025, 09:07
Republica Moldova. Luptătorul Ion Şoltoianu a făcut vineri seara cale întoarsă de la Aeroportul Internaţional Chişinău fără ca să aibă cel puţin posibilitatea de a-i strânge mâna celui czu care urma să se confrunte la Gala FEA 2025.
Luptătorul MMA Jeff Monson nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova, iar confruntarea sa din gala FEA a fost anulată. Sportivul spune că interdicția are legătură cu sprijinul său pentru Rusia.
Şoltoianu şi Monson au comunicat prin sticlă
Ion Şoltoianu a putut să-l salute pe cel care urma să-i fie rival pe ring doar prin paravanul de sticlă.
Şoltoianu a declarat într-un video că nu va renunţa la lupta cu Monson. „Ne vom confrunta în România sau în Rusia. Jeff e de acord. Aşa e?”, a spus Şoltoianu.
Iar Monson a făcut un gest aprobator cu capul.
Monson, un putinist înrăit
Adversarul lui Ion Şoltoianu este Jeff Monson, un cunoscut luptător originar din SUA, stabilit de mai mulţi ani în Rusia. În 2023, Monson a renunţat definitiv la cetăţenia americană.
Jeff Monson este un susţinător înrăit al lui Vladimir Puțin şi politicii sale, susţinând şi invazia rusă din Ucraina. El a făcut parte din echipa de susţinători ai lui Puțin la alegerile prezidenţiale din Rusia din 2023.
În primăvara anului 2016, Jeff și-a anunțat dorința de a se alătura Partidului Comunist al Federației Ruse. În iunie 2018, Monson aa aderat la partidul Rusia unită, creatură a lui Vladimir Puțin, şi a obţinut un mandat de consilier local în oraşul Krasnogorsk.
Înfrângerea ruşinoasă a lui Şoltoianu
Ion Şoltoianu intenţiona să-şi reabiliteze imaginea de luptător după ce a suferit o înfrângere ruşinoasă la Gala FEA 2024. Faimosul sportiv, supranumit „legenda kickboxing-ului moldovenesc”, a fost învins în câteva secunde de adversarul grec, Stefanos Konstadelopoulos, cu 17 ani mai tânăr decât el.
Controversatul sportiv în vârstă de 57 de ani a avut o ieşire spectaculoasă pe ring. Îmbrăcat în maiou în dungi alb-albastru şi cu beretă albastră, atribute din uniforma forţelor aeropurtate ruseşti.
Ion Şoltoianu a intrat pe ring în paşi de dans, pe ritmurile cunoscutului şlagăr „Ioane, Ioane”.
Confruntarea dintre Şoltoianu şi Konstadelopoulos a durat în jur de 30 de secunde. Ion Şoltoianu nu a reuşit să-i aplice nicio lovitură adversarului său. Campionul mondial la kickboxing a fost pus pe spate prin knock-out fulger.
