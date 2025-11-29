Sport

Ion Şoltoianu nu va urca pe ring la FEA 2025. Şi-a văzut rivalul doar prin sticlă

Ion Şoltoianu nu va urca pe ring la FEA 2025. Şi-a văzut rivalul doar prin sticlă
Republica Moldova. Luptătorul Ion Şoltoianu a făcut vineri seara cale întoarsă de la Aeroportul Internaţional Chişinău fără ca să aibă cel puţin posibilitatea de a-i strânge mâna celui czu care urma să se confrunte la Gala FEA 2025.

Luptătorul MMA Jeff Monson nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova, iar confruntarea sa din gala FEA a fost anulată. Sportivul spune că interdicția are legătură cu sprijinul său pentru Rusia.

Şoltoianu şi Monson au comunicat prin sticlă

Ion Şoltoianu a putut să-l salute pe cel care urma să-i fie rival pe ring doar prin paravanul de sticlă.

Şoltoianu a declarat într-un video că nu va renunţa la lupta cu Monson. „Ne vom confrunta în România sau în Rusia. Jeff e de acord. Aşa e?”, a spus Şoltoianu.

Iar Monson a făcut un gest aprobator cu capul.

Şoltoianu la Aeroport

Şoltoianu la Aeroport/Sursa foto: Captură

Monson, un putinist înrăit

Adversarul lui Ion Şoltoianu este Jeff Monson, un cunoscut luptător originar din SUA, stabilit de mai mulţi ani în Rusia. În 2023, Monson a renunţat definitiv la cetăţenia americană.

Jeff Monson este un susţinător înrăit al lui Vladimir Puțin şi politicii sale, susţinând şi invazia rusă din Ucraina. El a făcut parte din echipa de susţinători ai lui Puțin la alegerile prezidenţiale din Rusia din 2023.

În primăvara anului 2016, Jeff și-a anunțat dorința de a se alătura Partidului Comunist al Federației Ruse. În iunie 2018, Monson aa aderat la partidul Rusia unită, creatură a lui Vladimir Puțin, şi a obţinut un mandat de consilier local în oraşul Krasnogorsk.

Jeff Monson

Jeff Monson

Înfrângerea ruşinoasă a lui Şoltoianu

Ion Şoltoianu intenţiona să-şi reabiliteze imaginea de luptător după ce a suferit o înfrângere ruşinoasă la Gala FEA 2024. Faimosul sportiv, supranumit „legenda kickboxing-ului moldovenesc”, a fost învins în câteva secunde de adversarul grec, Stefanos Konstadelopoulos, cu 17 ani mai tânăr decât el.

Controversatul sportiv în vârstă de 57 de ani a avut o ieşire spectaculoasă pe ring. Îmbrăcat în maiou în dungi alb-albastru şi cu beretă albastră, atribute din uniforma forţelor aeropurtate ruseşti.

Ion Şoltoianu a intrat pe ring în paşi de dans, pe ritmurile cunoscutului şlagăr „Ioane, Ioane”.

Confruntarea dintre Şoltoianu şi Konstadelopoulos a durat în jur de 30 de secunde. Ion Şoltoianu nu a reuşit să-i aplice nicio lovitură adversarului său. Campionul mondial la kickboxing a fost pus pe spate prin knock-out fulger.

Proiecte speciale