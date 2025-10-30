Controversatul sportiv Ion Şoltoianu revine în ring. Adversarul, un putinist înrăit

Republica Moldova. După înfrângerea ruşinoasă din anul trecut la Gala FEA 2024, Ion Şoltoianu, renumit luptător K1 şi interlop din Chişinău revine din nou în ring.

Controversatul sportiv în vârstă de 58 de ani se va duela cu un sportiv mai tânăr decât el cu patru ani pentru titlul FEA LEGEND.

Evenimentul va avea loc la 30 noiembrie, în cadrul Gala FEA 2025. Preţul unui bilet începe de la 450 de lei (cca 22 euro).

Adversarul lui Ion Şoltoianu este Jeff Monson, un cunoscut luptător originar din SUA, stabilit de mai mulţi ani în Rusia. În 2023, Monson a renunţat definitiv la cetăţenia americană.

Jeff Monson este un susţinător înrăit al lui Vladimir Puțin şi politicii sale, susţinând şi invazia rusă din Ucraina. El a făcut parte din echipa de susţinători ai lui Puțin la alegerile prezidenţiale din Rusia din 2023.

În primăvara anului 2016, Jeff și-a anunțat dorința de a se alătura Partidului Comunist al Federației Ruse. În iunie 2018, Monson aa aderat la partidul Rusia unită, creatură a lui Vladimir Puțin, şi a obţinut un mandat de consilier local în oraşul Krasnogorsk.

În martie 2022, el a criticat discursul lui Arnold Schwarzenegger către poporul rus cu privire la invazia Rusiei în Ucraina (în care acesta din urmă a acuzat guvernul rus de agresiune și dezinformare).

Monson a amintit de nerespectarea așa-numitului acord privind neextinderea NATO spre est, precum și de faptul că ostilitățile din Donbas și Ucraina au început încă din 2014.

Ion Şoltoianu a suferit o înfrângere ruşinoasă la Gala FEA 2024. Faimosul sportiv, supranumit „legenda kickboxing-ului moldovenesc”, a fost învins în câteva secunde de adversarul grec, Stefanos Konstadelopoulos, cu 17 ani mai tânăr decât el.

Controversatul sportiv în vârstă de 57 de ani a avut o ieşire spectaculoasă pe ring. Îmbrăcat în maiou în dungi alb-albastru şi cu beretă albastră, atribute din uniforma forţelor aeropurtate ruseşti.

Ion Şoltoianu a intrat pe ring în paşi de dans, pe ritmurile cunoscutului şlagăr „Ioane, Ioane”.

Confruntarea dintre Şoltoianu şi Konstadelopoulos a durat în jur de 30 de secunde. Ion Şoltoianu nu a reuşit să-i aplice nicio lovitură adversarului său. Campionul mondial la kickboxing a fost pus pe spate prin knock-out fulger.

Jurnaliştii din sport susţin că aceasta este cea mai dură înfrângere din cariera lui Şoltoianu şi ar putea însemna retragea sa din sportul de performanţă.

Ion Şoltoianu este maestru sportiv în trei discipline de arte marțiale. Campion mondial la Muay Thai. Campion european în lupte pancratiom. Campion mondial la kickboxing. Campion al fostei URSS.

În tinereţe, a avut un rol secundar în cunoscutul film rusesc de acţiune, „Piraţii secolului XX”.

Ion Şoltoianu a fost eliberat din Penitenciarul nr.13 în aprilie 2024, unde a stat un an în arest preventiv. Ultimul dosar care l-a adus pe Ion Şoltoianu din nou pe banca acuzaţilor a fost intentat în primăvara anului 2023. Procurorii îl acuză că a pretins de la un bărbat care şi-a ispăşit pedeapsa pentru escrocherie suma de 5.000.000 de lei (261.036 euro).

Şantajul ar fi început încă când cei doi erau în puşcărie şi a continuat după eliberarea lor. Şoltoianu ar fi ameninţat victima şi familia sa cu exterminarea fizică. Inclusiv de către membrii unor organizații criminale și de către conducătorii acestora din țară și de peste hotare.

La scurt timp după reţinerea lui Ion Şoltoianu, a fost dat în urmărire generală şi Ivan Gușan, cunoscut ca „Nicu Patron”. Potrivit procurorilor moldoveni, acesta are rolul de organizator al șantajului de 5.000.000 lei.

Ion Şoltoianu are la activ două omoruri. În 2003, Ion Şoltoianu l-a omorât pe Djambulat Pitula, cunoscut în lumea interlopă ca Djambat. Sportivul se afla în cazinoul hotelului Naţional. La un moment dat, a intrat Djambat, însoţit de o tânără pe nume Irina.

În 2011 Ion Şoltoianu ucide din nou. De această dată, sportivul nu scapă uşor, victima sa fiind fostul poliţist Ion Stratulat, ginerele generalului Alexei.

Crima a fost comisă ziua ameaza mare, la o terasă din centrul Chişinăului.