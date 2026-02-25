Monden

„Uriașul” va fi partenerul lui Gabriel Torje la Asia Express, sezonul 10. Palmaresul său este remarcabil

Comentează știrea
„Uriașul” va fi partenerul lui Gabriel Torje la Asia Express, sezonul 10. Palmaresul său este remarcabilGabriel Torje, în perioada când era fotbalist. Sursa foto: arhivă EVZ
Din cuprinsul articolului

Alin Alexuc, campion european la lupte greco-romane în 2020, va concura la Asia Express alături de Gabriel Torje, relatează gsp.ro. Sezonul 10 al show-ului Antena 1 va debuta în toamna acestui an.

Fostul luptător de lupte greco-romane, Alin Alexuc, va intra în competiția show-ului Asia Express, alături de ex-fotbalistul Gabriel Torje. Cei doi vor forma o echipă care se va lupta pentru marele premiu al sezonului 10.

Cariera impresionantă a lui Alin Alexuc, colegul lui Gabriel Torje la Asia Express

Alexuc, cunoscut în lumea sportului ca „Uriașul”, are un palmares remarcabil. A început să se remarce în 2009, când a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori de la Budapesta, la categoria 96 de kilograme.

Cinci ani mai târziu, în 2014, a obținut din nou bronzul la Campionatele Mondiale Universitare de la Pecs, tot în Ungaria.

Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington

Succesul pe plan european și mondial

Performanțele europene au continuat în 2018, când Alexuc a câștigat bronzul la Campionatele Europene de la Kaspiysk, categoria 130 de kilograme. Un an mai târziu, a repetat această performanță la București. Momentul de vârf al carierei sale a venit în 2020, când a devenit campion european la Roma, în stilul greco-romane, categoria 130 kg. În 2022, Alexuc a obținut bronzul la Campionatele Mondiale de la Belgrad.

Alin Alexuc

Alin Alexuc, un munte de om. Sursa foto: Instagram

În paralel cu aceste succese, Alin Alexuc a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2021 și Paris 2024. După o carieră de peste 15 ani în competițiile de top, luptătorul și-a anunțat retragerea din activitate în decembrie 2024.

Gabriel Torje și Alin Alexuc, în căutarea premiului cel mare la Asia Express

Sezonul 10 al Asia Express promite să fie unul spectaculos, însă traseul concurenților nu a fost încă dezvăluit. Premiul cel mare, de câteva zeci de mii de euro, va fi pus în joc între mai multe echipe, iar Alexuc și Torje se numără printre favoriți. Ediția precedentă a fost câștigată de Dan Alexa și Gabriel Tamaș, iar fanii așteaptă cu interes debutul noilor provocări.

Alin Alexuc și Gabriel Torje vor fi, așadar, una dintre cele mai interesante echipe ale sezonului 10 al Asia Express, combinând forța și experiența sportivă cu dinamica și determinarea fotbalistului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:38 - Incendii, blocaje și știri false după operațiunea contra lui El Mencho
10:34 - Un nou protest în învățământ. Profesorii vor noi creșteri de salarii
10:29 - Statele Unite introduc un tarif global temporar de 10%. Casa Albă analizează majorarea la 15%
10:24 - Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
10:18 - Transportul aerian din Italia, afectat din cauza grevei naționale. În ce situații pot fi despăgubiți pasagerii
10:13 - Thuma, după propunerea privind unirea Ilfovului cu Bucureștiul: Aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ili...

HAI România!

Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne

Proiecte speciale