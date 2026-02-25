„Uriașul” va fi partenerul lui Gabriel Torje la Asia Express, sezonul 10. Palmaresul său este remarcabil

Alin Alexuc, campion european la lupte greco-romane în 2020, va concura la Asia Express alături de Gabriel Torje, relatează gsp.ro. Sezonul 10 al show-ului Antena 1 va debuta în toamna acestui an.

Fostul luptător de lupte greco-romane, Alin Alexuc, va intra în competiția show-ului Asia Express, alături de ex-fotbalistul Gabriel Torje. Cei doi vor forma o echipă care se va lupta pentru marele premiu al sezonului 10.

Alexuc, cunoscut în lumea sportului ca „Uriașul”, are un palmares remarcabil. A început să se remarce în 2009, când a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori de la Budapesta, la categoria 96 de kilograme.

Cinci ani mai târziu, în 2014, a obținut din nou bronzul la Campionatele Mondiale Universitare de la Pecs, tot în Ungaria.

Performanțele europene au continuat în 2018, când Alexuc a câștigat bronzul la Campionatele Europene de la Kaspiysk, categoria 130 de kilograme. Un an mai târziu, a repetat această performanță la București. Momentul de vârf al carierei sale a venit în 2020, când a devenit campion european la Roma, în stilul greco-romane, categoria 130 kg. În 2022, Alexuc a obținut bronzul la Campionatele Mondiale de la Belgrad.

În paralel cu aceste succese, Alin Alexuc a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2021 și Paris 2024. După o carieră de peste 15 ani în competițiile de top, luptătorul și-a anunțat retragerea din activitate în decembrie 2024.

Sezonul 10 al Asia Express promite să fie unul spectaculos, însă traseul concurenților nu a fost încă dezvăluit. Premiul cel mare, de câteva zeci de mii de euro, va fi pus în joc între mai multe echipe, iar Alexuc și Torje se numără printre favoriți. Ediția precedentă a fost câștigată de Dan Alexa și Gabriel Tamaș, iar fanii așteaptă cu interes debutul noilor provocări.

Alin Alexuc și Gabriel Torje vor fi, așadar, una dintre cele mai interesante echipe ale sezonului 10 al Asia Express, combinând forța și experiența sportivă cu dinamica și determinarea fotbalistului.