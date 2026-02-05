Ana Bărbosu se confruntă cu noi probleme. Riscă să fie suspendată

Ana Bărbosu, gimnasta româncă care a obținut medalia de bronz la proba de sol la Jocurile Olimpice de iarnă 2024, se confruntă cu noi probleme juridice și disciplinare, potrivit Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Tribunalul Federal Elvețian a decis recent să trimită cazul ei spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), într-un litigiu privind medalia împărțită cu americanca Jordan Chiles. Aceasta decizie înseamnă că, pentru moment, Ana Bărbosu nu mai poate fi considerată oficial medaliată cu bronz.

Anterior, TAS îi recunoscuse dreptul la medalie, după o contestație depusă de delegația României, însă hotărârea elvețiană întoarce cazul la rejudecare, reluând analiza rezultatului competiției și a criteriilor de departajare. Gimnasta româncă, în vârstă de 20 de ani, se află astfel într-o situație incertă privind recunoașterea performanței sale olimpice.

În paralel, Ana Bărbosu riscă și o suspendare din activitate de cel puțin un an. Motivul îl reprezintă necooperarea cu Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), care a încercat repetat să o contacteze pentru verificări antidoping.

În prezent, Ana se află în Statele Unite ale Americii, unde participă la mai multe competiții universitare și a acceptat o bursă la prestigioasa Universitate Stanford. Potrivit mai multor surse, lipsa răspunsurilor la solicitările oficiale ar putea atrage sancțiuni dure, inclusiv suspendarea competițională.

Reacția oficială din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român a fost una precaută. Președintele Mihai Covaliu a evitat comentariile tranșante și a subliniat că este necesară clarificarea tuturor aspectelor înainte de a face declarații publice.