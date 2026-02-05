Sport

Ana Bărbosu se confruntă cu noi probleme. Riscă să fie suspendată

Comentează știrea
Ana Bărbosu se confruntă cu noi probleme. Riscă să fie suspendatăAna Bărbosu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ana Bărbosu, gimnasta româncă care a obținut medalia de bronz la proba de sol la Jocurile Olimpice de iarnă 2024, se confruntă cu noi probleme juridice și disciplinare, potrivit Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Ana Bărbosu se confruntă cu noi probleme

Tribunalul Federal Elvețian a decis recent să trimită cazul ei spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), într-un litigiu privind medalia împărțită cu americanca Jordan Chiles. Aceasta decizie înseamnă că, pentru moment, Ana Bărbosu nu mai poate fi considerată oficial medaliată cu bronz.

Ana Barbosu

Ana Barbosu / sursa foto: captură video

Anterior, TAS îi recunoscuse dreptul la medalie, după o contestație depusă de delegația României, însă hotărârea elvețiană întoarce cazul la rejudecare, reluând analiza rezultatului competiției și a criteriilor de departajare. Gimnasta româncă, în vârstă de 20 de ani, se află astfel într-o situație incertă privind recunoașterea performanței sale olimpice.

Riscă să fie suspendată din activitate

În paralel, Ana Bărbosu riscă și o suspendare din activitate de cel puțin un an. Motivul îl reprezintă necooperarea cu Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), care a încercat repetat să o contacteze pentru verificări antidoping.

Primarul Negoiță spune că i-a făcut fratelui său un deserviciu și dă vina pe Primăria Capitalei
Primarul Negoiță spune că i-a făcut fratelui său un deserviciu și dă vina pe Primăria Capitalei
Tăriceanu, probleme la Raliul Monte Carlo Historique. A fost nevoit să renunțe
Tăriceanu, probleme la Raliul Monte Carlo Historique. A fost nevoit să renunțe
Nadia Comăneci si Ana Bărbosu

Nadia Comăneci si Ana Bărbosu. Sursă foto: Facebook

„Există investigații în desfășurare”

În prezent, Ana se află în Statele Unite ale Americii, unde participă la mai multe competiții universitare și a acceptat o bursă la prestigioasa Universitate Stanford. Potrivit mai multor surse, lipsa răspunsurilor la solicitările oficiale ar putea atrage sancțiuni dure, inclusiv suspendarea competițională.

Reacția oficială din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român a fost una precaută. Președintele Mihai Covaliu a evitat comentariile tranșante și a subliniat că este necesară clarificarea tuturor aspectelor înainte de a face declarații publice.

„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații; la fel, când vom avea ceva sigur, atunci vom putea vorbi.

Până atunci, normal că există speculații, normal că există zvonuri, fiecare are câte un crâmpei de informație și încearcă să le pună cap la cap. Rugămintea mea este să lăsăm lucrurile să fie clare și doar atunci să discutăm despre ele”, a spus Mihai Covaliu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:08 - Exclusiv. „Candidatul preferat” și democrația cu frâna trasă. Simona Ionescu: „Raportul american pune gaz pe foc”
13:01 - Un controlor de tren a fost ucis. Un tânăr de 26 de ani, reținut
12:53 - Primarul Negoiță spune că i-a făcut fratelui său un deserviciu și dă vina pe Primăria Capitalei
12:42 - Tăriceanu, probleme la Raliul Monte Carlo Historique. A fost nevoit să renunțe
12:37 - Poleiul paralizează drumurile și lasă mii de gospodării fără lumină. Pompierii, blocați în drum spre un incendiu, iar...
12:30 - Inspecția Judiciară a respins toate acuzațiile din documentarul Recorder despre justiție

HAI România!

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Proiecte speciale