Ana Bărbosu pierde medalia olimpică de bronz. Dosarul va fi rejudecat de TAS

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, în vârstă de 18 ani a rămas fără medalia olimpică de bronz câștigată în 2024 la sol, după ce, apelul formulat de partea americană în disputa privind medalia de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian, anunță publicația Golazo.

Decizia reprezintă o nouă turnură în scandalul declanșat după finala probei de gimnastică la sol. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv acordase bronzul sportivei din România, Tribunalul Federal Elvețian a hotărât ca dosarul să fie retrimis spre rejudecare la TAS.

Hotărârea atacată nu mai produce efecte, ceea ce înseamnă că medalia nu îi mai aparține, în acest moment, Anei Bărbosu.

Instanța elvețiană a respins atât revizuirea, cât și recursul formulate în legătură cu contestația Sabrinei Voinea, aceasta nefiind luată în calcul în proces. În schimb, în cazul sportivei americane Jordan Chiles, cererea de revizuire a fost admisă, însă recursul a fost respins.

Prin această decizie, cazul se întoarce la TAS, iar situația medaliei de bronz rămâne deschisă până la o nouă hotărâre definitivă.

Finala probei de sol de la Jocurile Olimpice Paris 2024 a fost marcată de o serie de contestații și schimbări de clasament. Evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată inițial cu 13.700, punctaj care a plasat-o pe locul al treilea.

Clasamentul inițial al finalei a fost următorul:

Rebeca Andrade – 14.166

Simone Biles – 14.133

Ana Maria Bărbosu – 13.700

Sabrina Voinea – 13.700

Jordan Chiles – 13.666

Sportiva americană Jordan Chiles a fost notată inițial cu 13.666. Antrenoarea acesteia a depus contestație, care a fost acceptată de arbitri, iar nota a fost majorată la 13.766, ceea ce a modificat clasamentul și a scos-o pe româncă de pe podium.

Echipa Olimpică a României a contestat această modificare și, la începutul lunii august 2024, a sesizat Tribunalul de Arbitraj Sportiv, solicitând anularea punctajului acordat în urma contestației americane.

Forul de la Lausanne a dat dreptate delegației române, iar pe 16 august 2024 Ana Bărbosu a primit oficial medalia de bronz, în cadrul unei ceremonii organizate pe esplanada Casei Olimpice din București.

Nemulțumit de decizia TAS, Comitetul Olimpic American a apelat la Tribunalul Federal Elvețian, ultima instanță posibilă în acest caz. Hotărârea anunțată acum redeschide disputa și suspendă efectele deciziei anterioare, lăsând medalia de bronz fără un deținător clar până la rejudecarea dosarului.