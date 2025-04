International Simone Biles, în cumpănă: Antrenamentele sau succesul din publicitate







Gimnasta americană Simone Biles, desemnată sportiva anului la gala Laureus de la Madrid, a declarat luni că nu este sigură dacă își va continua cariera și dacă va participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

„În prezent, mă recuperez atât fizic, cât și psihic după Jocurile de la Paris. Am sacrificat atât de mult încât încerc să profit la maximum de timpul meu liber înainte de a decide dacă vreau să revin la antrenamente și să concurez din nou”, a explicat cea mai decorată gimnastă din istorie.

Simone Biles a intrat în istorie la Jocurile Olimpice

La 28 de ani, regina gimnasticii și de șapte ori campioană olimpică a intrat în istorie vara trecută, câștigând alte trei medalii de aur la Paris, marcând astfel o revenire impresionantă pe scena olimpică după o lungă pauză necesară pentru a-și menține sănătatea mintală.

„Mulți oameni cred că este doar o investiție de un an, dar, de fapt, este vorba de patru ani de pregătire înainte de Jocuri. Desigur, se desfășoară în Los Angeles, în Statele Unite. Totuși, nu sunt sigură dacă voi continua. Voi fi acolo, indiferent dacă voi concura sau voi fi în tribune”, a adăugat ea.

Biles, votată Sportiva Anului

Biles, care a fost votată Sportiva Anului la ceremonia anuală Laureus Sport Awards, a primit deja premiul Comeback of the Year în 2024, în semn de recunoaștere a revenirii sale după ce a fost nevoită să se retragă din competiția pe echipe la Tokyo în 2020 din cauza unei pierderi de referință spațială cunoscută sub numele de „twisties”.

Considerată pe scară largă drept cea mai mare gimnastă americană din toate timpurile, Simone Biles a acumulat o avere impresionantă. Printre realizările sale se numără faptul că este a treia cea mai decorată gimnastă olimpică și deține recordul pentru cele mai multe medalii olimpice câștigate de o gimnastă americană.

Avere de milioane din publicitate

Cariera ei în gimnastică a început la vârsta de 16 ani, când a câștigat primul său titlu național în 2013. De atunci, a continuat să domine sportul, obținând al optulea titlu național în 2023, la 26 de ani.

În 2019, Simone Biles a făcut istorie, stabilind recordul pentru cele mai multe medalii la Campionatul Mondial de gimnastică, cu un total de 24 și 25 de medalii câștigate la acest eveniment. Succesul său în gimnastică în ultimul deceniu a fost extrem de profitabil.

Combinația sa câștigătoare de talent sportiv, abilități comerciale și o personalitate carismatică a fost cheia averii sale de milioane de dolari.

Se estimează că averea netă a Simonei Biles este de aproximativ 25 de milioane de dolari. Impresionant este faptul că o mare parte din veniturile sale provine din parteneriate, nu din competiții.

Deși câștigurile anuale ale Simonei Biles sunt substanțiale, doar aproximativ 100.000 de dolari provin din competiții. Majoritatea veniturilor sale derivă din contracte profitabile, ceea ce o face nu doar o sportivă de succes, ci și una dintre cele mai bogate gimnaste din Statele Unite.