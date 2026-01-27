Sport

Gigi Becali acuză că a fost trădat de vărul Giovanni. Cadoul care a ajuns subiect de supărare

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video Youtube
Gigi Becali este supărat pe vărul său, Giovanni Becali, din cauza unui transfer. Olimpiu Moruțan, fost jucător la FCSB, a revenit în România și a fost direcționat de impresar către Rapid. Deși latifundiarul din Pipera l-ar fi vrut la gruparea sa. Mijlocașul a debutat, luni, la echipa din Giulești, în partida câștigată pe terenul celor de la UTA, scor 2-1.

Gigi Becali a spus că i-l făcuse cadou vărului său pe Moruțan. Iar Rapidul nu va câștiga campionatul din cauza acestui transfer. „Eu pe alea le știam, mișcările lui Moruțan. E valoros. Ce, nu-l știam pe Moruțan, cine e Moruțan? A jucat foarte bine, nu că bine.

Dar nu are rost să discutăm despre asta. Pe Moruțan eu l-am dat. Cadou. I l-am dat cadou lui Giovanni. Domne că cutare, că sunt prieten cu cutare, cu familie. I l-am dat lui Giovanni, eu, cadou. Și el, cadoul, după aia, l-a dat la dușmanul meu (n.r. - Rapid).

Giovani Becali

Ioan Becali. Sursa foto: Arhiva EvZ

„Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui”

Niciodată n-o să ia titlul Rapid! Dumnezeu va face dreptate! Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

„Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum. Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptatea nu are cum să fie. Noi, oamenii, nu ne dăm seama, că Dumnezeu face dreptatea”, a mai declarat finanțatorul celor de la FCSB.

Diferență mare de puncte între Rapid și FCSB

După 23 de etape, Rapid este pe locul al 2-lea al clasamentului, cu un total de 45 de puncte, la unul distanță de lidera ierarhiei, Universitatea Craiova. FCSB are 31 de puncte și este pe poziția a 11-a.

