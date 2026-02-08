Cristian Boureanu și jocul politic de la Survivor România, văzut prin ochii lui Marian Godină

Show-ul Survivor România, difuzat de Antena 1, a adus noi confruntări între Faimoși și Războinici, dar și un moment neașteptat. Polițistul Marian Godină, în vârstă de 39 de ani, s-a alăturat competiției Survivor România 2026, la finalul lunii ianuarie, alături de alți patru noi concurenți, pentru a-și demonstra spiritul de echipă, scrie Antena 1.

Intrarea sa în competiție a venit după trei săptămâni grele, cu multe eliminări. Godină a spus că a fost bine primit în echipă, însă a observat că unii membri, printre care și Cristian Boureanu, nu sunt întotdeauna sinceri.

„Se poartă ca un politician cu cei de la care știe că poate avea votul lor”, a spus Godină.

Sâmbătă, cunoscutul polițist brașovean a câștigat primul său punct și a adus avantaj echipei. Însă adaptarea la viața din junglă pare grea pentru Godină, căruia i-au dat lacrimile când a început să vorbească despre familia sa.

Soția polițistului, Georgiana, a urmărit emisiunea și a imortalizat momentul în care concurentul și-a pus fața în palme, imediat ce i-au dat lacrimile.

„Sunt momente în care îl vedem pe Marian puternic, luptând, dar sunt și momente în care dorul își spune cuvântul… Dorul de copii, dorul de casă, dorul de noi – toate s-au adunat și l-au făcut vulnerabil. Iar lacrimile nu sunt un semn de slăbiciune, ci un semn de iubire. Îl susținem din toată inima și știm că fiecare zi ne apropie de momentul în care ne vom îmbrățișa din nou”, a scris Georgiana pe contul de Facebook al soțului său.

Cunoscutul polițist a decis să renunțe la indemnizația pentru creșterea copilului după ce a acceptat să participe la Survivor România. Polițistul a ales să intre în concediu fără plată, motivând că decizia a fost dictată de considerente morale.

„Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință”, a scris el într-o postare pe Facebook.