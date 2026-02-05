Marian Godină a renunțat la indemnizația pentru creșterea copilului după ce a acceptat să participe la Survivor România. Celebrul polițist a ales să intre în concediu fără plată, explicând că decizia a avut la bază motive morale. „​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deși avea dreptul legal să își păstreze concediul de creștere a copilului și să primească indemnizația pe perioada participării la competiție, Marian Godină a ales să fie transparent. El a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, motivele care au stat la baza acestei decizii.

„Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului”, a afirmat acesta.

În acest context, Godină a depus un raport prin care a cerut încetarea concediului pentru creșterea copilului și trecerea în concediu fără plată.

„Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a explicat acesta.

Marian Godină avea un salariu de aproximativ 5.000 de lei, iar indemnizația lunară se ridica la 4.250 de lei, sumă care reprezenta 85% din veniturile sale nete din ultimele 12 luni.

Celebrul polițist a afirmat că decizia a fost luată din respect pentru principiile sale morale și pentru integritatea personală.

„Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate”, a mai scris acesta.

Alături de Marian Godină, alte persoane cunoscute, printre care Andreea Munteanu, s-au alăturat echipei Faimoșilor. Aceștia intră în competiție în această săptămână, în timp ce echipa Războinicilor va fi completată de alți doi concurenți.