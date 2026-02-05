Monden

Marian Godină a renunțat la indemnizația pentru creșterea copilului, după ce a acceptat să participe la Survivor România

Comentează știrea
Marian Godină a renunțat la indemnizația pentru creșterea copilului, după ce a acceptat să participe la Survivor RomâniaMarian Godină. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Marian Godină a renunțat la indemnizația pentru creșterea copilului după ce a acceptat să participe la Survivor România. Celebrul polițist a ales să intre în concediu fără plată, explicând că decizia a avut la bază motive morale. „​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Marian Godină: „Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral”

Deși avea dreptul legal să își păstreze concediul de creștere a copilului și să primească indemnizația pe perioada participării la competiție, Marian Godină a ales să fie transparent. El a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, motivele care au stat la baza acestei decizii.

„Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului”, a afirmat acesta.

Celebrul polițist a cerut trecerea în concediu fără plată

În acest context, Godină a depus un raport prin care a cerut încetarea concediului pentru creșterea copilului și trecerea în concediu fără plată.

Judecător CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Decizia a fost una necesară la momentul respectiv
Judecător CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Decizia a fost una necesară la momentul respectiv
Ilie Bolojan, după anunțul Dacia privind plecările voluntare: Aceasta este realitatea și nu putem nega
Ilie Bolojan, după anunțul Dacia privind plecările voluntare: Aceasta este realitatea și nu putem nega

„Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a explicat acesta.

Marian Godină avea un salariu de aproximativ 5.000 de lei, iar indemnizația lunară se ridica la 4.250 de lei, sumă care reprezenta 85% din veniturile sale nete din ultimele 12 luni.

Marian Godină: Ar putea ridica unele probleme de moralitate

Celebrul polițist a afirmat că decizia a fost luată din respect pentru principiile sale morale și pentru integritatea personală.

„Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate”, a mai scris acesta.

Alături de Marian Godină, alte persoane cunoscute, printre care Andreea Munteanu, s-au alăturat echipei Faimoșilor. Aceștia intră în competiție în această săptămână, în timp ce echipa Războinicilor va fi completată de alți doi concurenți.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - Transfer reușit de CFR Cluj! Fundașul de 26 de ani va fi împrumutat până la vară
23:18 - Judecător CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Decizia a fost una necesară la momentul respectiv
23:11 - Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia după declarațiile despre Donald Trump și Premiul Nobel pentru Pace
23:10 - Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
23:02 - Cât trebuie să plătească Robert Negoiță pentru a fi eliberat. Dacă nu plătește riscă arestul
22:54 - Lia Savonea, despre verificările Inspecției Judiciare privind documentarul Recorder: Raportul acesta a arătat și el c...

HAI România!

Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale