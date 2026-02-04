Bolojan: Neplata primei zile de concediu medical este o soluție tranzitorie și va fi evaluată

Din cuprinsul articolului Neplata primei zile de concediu medical. Bolojan: Vom putea face o evaluare măcar după o lună de zile

Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre neplata primei zile de concediu medical, mai ales în cazul bolnavilor cronici, că, în următoarele zile, se va face o analiză: „E o decizie adoptată de guvern la propunerea Ministerului Sănătății în baza unei discuții avute anterior între decidenții din guvern. Ea ține cont de realități: anul trecut plata pentru concediile medicale s-a ridicat la 6 miliarde de lei, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Ca atare, bugetele pe sănătate sunt foarte mari și au crescut an de an.

Pentru că suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem pentru a acoperi costul medicamentele și al serviciilor medicale – știind că în anumite perioade concediile ies din orice date normale – am adoptat un prim pachet. Asta a dus la economii de aproximativ 10% din această sumă.

Ministerul Sănătății și Casa au venit cu propuneri pentru a mări sumele necesare pentru ambulatoriu, de exemplu – aproximativ un miliard de lei suplimentar. În aceste condiții, discuția a fost să facem economii la concediile medicale, ca și alte țări, prin măsuri de descurajare a concediilor medicale. Avem nevoie de bani pentru tratamentele oncologice, de exemplu”, a spus premierul într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Bolojan a mai spus că are toată compasiunea pentru bolnavii cronici: „Putem analiza orice măsură, care a intrat în vigoare deja și vom putea face o evaluare măcar după o lună de zile. Este o soluție tranzitorie până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor”.