Kelemen Hunor: Neplata primei zile de concediu medical trebuie corectată

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Guvernul ar trebui să revină asupra măsurii care prevede neplata primei zile de concediu medical, despre care spune că nu este o reglementare bună și că nu știe cum a apărut, întrucât subiectul nu ar fi fost discutat în coaliție.

Kelemen Hunor a afirmat că măsura privind prima zi de concediu medical trebuie corectată și că nu înțelege logica din spatele acesteia.

Nu e bună, nu ştiu de unde a apărut, sincer. Şi acest lucru trebuie schimbat. Nu e bun. Care e raţionamentul? Nu am înţeles. Ok, s-a întâmplat. Eu nu cred că am discutat despre acest lucru în coaliţie, dar poate fi corectat. Nu am înţeles eu raţionamentul, sincer. Ce să vă spun altceva?, a declarat liderul UDMR.

Despre revenirea profesorilor la norma didactică anterioară majorării, Kelemen Hunor a spus că Educația nu ar trebui inclusă în astfel de reglementări și că sistemul se confruntă deja cu presiuni și subfinanțare.

„Ceea ce am spus anul trecut, când am început discuţiile pe proiectul pe legea administraţiei, Educaţia nu trebuie să fie atinsă de această reglementare din administraţie, fiindcă ei au făcut efortul anul trecut. E singura zonă şi un pic din sistemul sanitar unde au făcut aceste reduceri”, a afirmat Hunor.

Acesta a adăugat că nu este de acord cu noi reduceri sau modificări care să vizeze Educația. „Eu sunt împotrivă să umblăm la Educaţie. Educaţia trebuie susţinută, Educaţia trebuie să primească bani, inclusiv zona universitară, şi nu sunt de acord să mai umblăm, să mai reducem, să mai căutăm ce se mai poate face la Educaţie”, a declarat liderul UDMR, la un post TV.

Kelemen Hunor a spus că, din punctul său de vedere, sistemul de educație ar trebui sprijinit financiar și lăsat să își rezolve problemele interne, fără modificări suplimentare de structură sau norme.

„La Educaţie oricum există o subfinanţare, oricum există o presiune foarte mare. Calitatea educaţională e cum e. Nu vreau să intru în detalii statistice, dar din punctul meu de vedere, Educaţia trebuie lăsată în pace. Trebuie susţinere şi lăsată să facă ceea ce e de făcut în interior, privind conţinutul învăţământului. Nu mai trebuie să umblăm la instituţii şi la norma didactică şi la alte chestiuni”, a spus președintele UDMR.

Referitor la limitarea accesului copiilor până la 15–16 ani pe rețelele de socializare, Kelemen Hunor a declarat că problema nu poate fi rezolvată exclusiv prin interdicții sau reglementări.

Liderul UDMR a vorbit și despre modul în care gestionează acest subiect în propria familie. „Au telefon cu butoane şi au acces la iPad, la tabletă, fiindcă sunt de la şcoală anumite chestiuni ce trebuie făcute acolo digital. Deci există acces, dar am discutat în familie şi am spus: până la 14 ani, ar fi bine, până la 15 ani, să vedem dacă reuşim, să nu aibă Facebook şi acces la social media”, a spus Kelemen Hunor.

El a explicat că, la aceste vârste, copiii nu pot face întotdeauna diferența între conținuturile benefice și cele nocive.

„Un copil la acea vârstă nu ştie să facă diferenţa între ce e bine şi ce e mai puţin bine. Se formează dependenţa foarte repede. Nu se poate doar prin măsuri şi reglementări de a interzice. Copiii se descurcă mult mai bine decât părinţii lor”, a declarat Hunor.

Întrebat dacă susține o reglementare la nivel național sau european privind accesul minorilor la social media, liderul UDMR a spus că simpla interdicție nu este suficientă.

„Doar prin reglementare nu o să meargă. Cu toată bunăvoinţa, interzicând şi ce faci? Nu poţi să interzici. Trebuie o reglementare, corect, dar trebuie şi alte măsuri legate de şcoală şi de familie, discuţii, dezbateri”, a afirmat acesta. Kelemen Hunor a făcut referire și la dificultatea de a controla conținutul fals din mediul online.

„Noi nu suntem în stare să oprim pe social media toate fake-urile şi toate conţinuturile care nu au nicio legătură cu realitatea. Intenţia e ok, dar dacă nu reuşeşti să rezolvi ceva în şcoală şi în familie, cu asta nu vei rezolva nimic”, a spus liderul UDMR.

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că rețelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii și adolescenți.

Raed Arafat a atras atenția că ar fi momentul ca parlamentarii să își asume responsabilitatea inițierii unui cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor sub 15–16 ani la platformele de social media.