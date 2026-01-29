Exclusiv Rețelele sociale și manipularea emoțională. Cum sunt influențate opiniile politice prin TikTok și Instagram

Rețelele sociale au evoluat de la instrumente de socializare la platforme cu impact politic real. TikTok și Instagram nu sunt doar surse de divertisment, ci spații unde opiniile politice se formează și se amplifică, adesea prin emoții intense precum frica, furia sau solidaritatea. Mesajele care declanșează astfel de reacții au șanse mult mai mari să fie vizualizate și distribuite, ceea ce le transformă într-un instrument puternic de influențare a opiniei publice.

În România, rețelele sociale au devenit canale de comunicare politică pentru numeroși cetățeni, mai ales tineri. TikTok, cu conținutul său scurt, vizual și viral, și Instagram, prin influenceri și imagini sugestive, au început să influențeze felul în care oamenii percep actorii politici și dezbaterile publice, transformând emoțiile în motorul deciziilor electorale.

Efectele acestei influențe au fost evidente în Alegerile Prezidențiale din România (noiembrie 2024 – mai 2025), când vizibilitatea uriașă a unui candidat pe TikTok a provocat îngrijorare oficială legată de manipulare emoțională și comportamente coordonate care au afectat percepția publică. Aceste suspiciuni, în parte alimentate de activitatea intensă pe platforme sociale, au dus la anularea primului tur de scrutin și la reluarea alegerilor în primăvara lui 2025.

Guvernul și autoritățile publice din România au înregistrat și adoptat mai multe măsuri pentru a contracara influența nejustificată a rețelelor sociale asupra opiniei publice, în special în timpul campaniilor electorale:

1. Modificări legislative privind conținutul politic Guvernul a adoptat un act normativ de reglementare a activității pe social media în campania electorală, care obligă platformele să elimine conținutul neetichetat sau ilegal în maximum cinci ore de la sesizare de la autoritățile electorale, sub sancțiuni de până la 1–5% din cifra de afaceri a rețelei sociale.

2. Monitorizare și răspuns rapid la conținut neautentic Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în colaborare cu Comisia Europeană, a organizat exerciții simulate pentru a testa mecanisme de reacție rapidă care să permită identificarea și eliminarea conținutului fals sau coordonat înainte ca acesta să influențeze votanții.

3. Implicarea Biroului Electoral Central (BEC) în moderarea online BEC a început să elimine efectiv clipuri și postări care încalcă legislația electorală, pe baza plângerilor primite, marcând implicarea directă a instituției în controlul conținutului politic difuzat pe rețelele sociale.

4. Dialog permanent cu platformele digitale Instituțiile de reglementare din România au cerut clarificări și colaborare din partea marilor rețele sociale pentru a crește transparența și pentru a se asigura că regulile electorale se aplică și în mediul online, inclusiv prin etichetarea clară a conturilor politice și a conținutului electoral plătit sau neplătit.

Platformele funcționează pe baza unor algoritmi care prioritizează conținutul ce generează reacții rapid și intens, indiferent dacă acesta e rațional sau nu. Acest mecanism duce la crearea de “bule de filtrare”, unde utilizatorului i se oferă în mod repetat doar mesaje care îi confirmă convingerile preexistente. În timp, această expunere repetată duce la polarizare și la o percepție distorsionată a realității politice.

TikTok și Instagram sunt deosebit de populare în rândul tinerilor, un segment demografic sensibil la emoții și mesaje simplificate. Pentru mulți tineri, aceste platforme sunt sursa principală de informare politică, dar și de formare a opiniilor, iar lipsa experienței civice poate face ca mesajele emoționale sau polarizante să aibă efecte mai puternice.

Problemele legate de manipularea emoțională și conținutul politic pe social media nu sunt unice pentru România. În Germania, de exemplu, algoritmii platformelor au fost criticați pentru tendința de a favoriza conținutul politic extremist sau polarizant în timpul campaniilor electorale. În alte contexte, precum în Statele Unite, influența TikTok și Instagram asupra percepțiilor politice este tot mai vizibilă, accentuând discuțiile despre responsabilitatea platformelor și necesitatea reglementării acestora.

Rețelele sociale rămân instrumente esențiale ale vieții moderne, dar modul în care sunt utilizate poate avea consecințe profunde asupra sănătății democratiilor. Manipularea emoțională, fie ea internă sau externă, subminează dezbaterea rațională și poate altera procesele electorale.

Măsurile legislative și instituționale adoptate de România demonstrează că adaptarea la realitatea digitală este posibilă, dar și complexă. Educația media, transparența platformelor și un cadru legal clar sunt condiții esențiale pentru a asigura că democratia nu este afectată negativ de influența social media.