O asistentă medicală a realizat videoclipuri în care-i învăța pe extremiști cum să atace ICE

O asistentă medicală,angajată la Universitatea de Sănătate a Commonwealth-ului din Virginia a fost concediată în urma apariției unor videoclipuri pe rețelele sociale în care erau sugerate acțiuni de vătămare împotriva agenților Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE), potrivit New York Post.

Informația a fost confirmată de reprezentanții instituției medicale într-un comunicat transmis presei americane.

Reprezentanții VCU Health au anunțat marți seară că persoana implicată nu mai este angajată a spitalului, în urma unei anchete interne.

„În urma unei investigații, persoana implicată în videoclipurile de pe rețelele sociale nu mai este angajată a VCU Health”, a transmis instituția într-o declarație oficială.

Totodată, conducerea a precizat că „VCU Health și-a îndeplinit obligațiile de raportare prevăzute de legislația statului Virginia”.

Anterior, marți dimineață, spitalul informase că analizează situația împreună cu poliția universitară, după ce videoclipurile au devenit virale pe platforma X.

Potrivit informațiilor publicate de Fox News Digital, asistenta medicală folosea un cont de TikTok care a fost ulterior șters. Înregistrările au fost redistribuite pe platforma X de contul LibsOfTikTok, ceea ce a dus la o răspândire rapidă a materialelor.

Într-unul dintre videoclipuri, etichetat cu hashtag-uri precum „#ice”, „#rezistență” și „#sabotaj”, persoana respectivă sugera utilizarea unor seringi umplute cu diverse substanțe pentru a intimida persoane considerate adversari.

„M-am gândit la ceva bun. O tactică de sabotaj sau măcar de speriere. Toți furnizorii de servicii medicale să ia seringi cu ace. Să fie umplute cu ser fiziologic sau succinilcolină, orice. Probabil ar fi un factor de descurajare. Aveți grijă”, se arată în declarația din videoclip, tradusă în limba română.

Succinilcolina este un anestezic utilizat în mediul medical, cunoscut pentru efectul său de paralizie musculară temporară.

Într-un alt videoclip, în care asistenta apare îmbrăcată în uniformă medicală, aceasta sugerează folosirea iederii otrăvitoare.

„Pentru sfatul de rezistență de astăzi, dacă aveți iederă otrăvitoare sau stejar otrăvitor în curte, luați puțin cu mănuși, puneți-l într-un galon de apă și folosiți apa într-un pistol cu apă. Țintiți fețele și mâinile”, spune aceasta în înregistrare.

Un al treilea videoclip, intitulat „#staytoxic”, conține un mesaj adresat femeilor singure, în care este sugerată utilizarea unor substanțe laxative în băuturile agenților ICE.

Thank you. BUT... All of her patients need to be audited. She is dangerous. As a nurse, she should know succinylcholine can be fatal without ventilator support... you do, too. pic.twitter.com/HwlxLBFx2F — Ellen/SeaSandII (@EllenMomGUM) January 28, 2026

„Femei singure, acolo unde merg acești agenți ICE aveți ocazia să faceți ceva. Intrați pe Tinder, pe Hinge, găsiți-i. Dacă sunt agenți ICE, puneți puțin laxativ în băuturi. Să-i îmbolnăviți. Nimeni nu va muri”, afirmă persoana respectivă.

VCU Health a precizat anterior concedierii că persoana fusese plasată în concediu administrativ și nu mai avea acces la unitățile medicale sau la pacienți pe durata anchetei.

„Prioritizăm sănătatea și siguranța tuturor celor care vin la noi pentru îngrijire. Conținutul videoclipurilor este extrem de nepotrivit și nu reflectă valorile sistemului nostru medical”, a transmis instituția.

Investigația a fost realizată cu sprijinul poliției universitare, iar autoritățile nu au comunicat, până în prezent, dacă vor fi luate și alte măsuri legale.