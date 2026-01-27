ICE scapă de restricții. Curtea federală dă undă verde intervențiilor dure în Minnesota

O curte federală de apel din Statele Unite a decis luni suspendarea unor restricții impuse anterior agenților Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) în statul Minnesota, permițând reluarea unor tactici de intervenție în timpul confruntărilor cu protestatari anti-ICE, potrivit Fox News.

Hotărârea vine în contextul unor dispute juridice legate de modul în care forțele federale au acționat în timpul operațiunilor de aplicare a legii imigrației desfășurate în zona orașului Minneapolis.

Un complet format din trei judecători ai Curții de Apel a Circuitului 8 al SUA a decis să suspende o hotărâre anterioară a unei instanțe inferioare, care limita capacitatea agenților federali de a reține, aresta sau utiliza spray iritant împotriva protestatarilor fără existența unei cauze probabile.

Suspendarea hotărârii permite, temporar, agenților ICE să își desfășoare activitatea fără restricțiile impuse de instanța districtuală.

În motivarea deciziei, judecătorii au analizat materialele video prezentate ca probe în dosar. „Am accesat și analizat aceleași înregistrări video ca și instanța districtuală”, se arată în hotărâre.

„Acestea arată observatori și protestatari implicați într-o gamă largă de comportamente, unele pașnice, dar multe dintre ele nu. De asemenea, imaginile surprind agenți federali reacționând în diferite moduri.”

Acțiunea în justiție a fost inițiată de șase persoane care au participat la proteste sau au observat operațiuni ale ICE, aceștia susținând că autoritățile federale le-au încălcat drepturile civile.

Reclamanții au acuzat agenții că au recurs la folosirea forței, inclusiv pulverizarea de spray iritant și efectuarea de arestări, în situații în care persoanele vizate nu ar fi manifestat un comportament violent.

În data de 16 ianuarie, judecătoarea federală Kate Menendez a admis cererea reclamanților și a emis o ordonanță preliminară prin care limita acțiunile agenților federali în timpul protestelor.

Last night in Minneapolis, anti-ICE anarchist agitators targeted a hotel where they believed DHS law enforcement was staying. This is part of a coordinated campaign of violence against law enforcement. These violent anarchists will not deter ICE from carrying out the American… pic.twitter.com/Ie9iBcZB0K — Homeland Security (@DHSgov) January 26, 2026

Aceasta a concluzionat că există șanse ca reclamanții să aibă câștig de cauză în privința acuzațiilor de încălcare a Primului și celui de-al Patrulea Amendament al Constituției SUA.

Săptămâna trecută, restricțiile au fost suspendate temporar, iar decizia de luni extinde această suspendare. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat public hotărârea, precizând că instanța a acordat o suspendare completă.

„Judecători cu orientare liberală au încercat să pună cătușe forțelor federale de ordine, să le limiteze acțiunile și să le pună siguranța în pericol atunci când răspund agitatorilor violenți”, a transmis Bondi.

„Departamentul Justiției a mers în instanță. Am obținut o suspendare temporară. Acum, Circuitul 8 a fost pe deplin de acord că această tentativă de a submina aplicarea legii nu poate rămâne în vigoare.”

Litigiul are legătură cu acțiunile desfășurate de ICE în cadrul operațiunii „Metro Surge” din zona Twin Cities.

Judecătoarea Menendez a menționat în hotărârea sa incidente în care agenții ar fi îndreptat arme, ar fi efectuat opriri în trafic sau arestări împotriva unor persoane care observau sau protestau pașnic față de activitățile de aplicare a legii imigrației.

Decizia Curții de Apel nu soluționează definitiv cazul, ci stabilește cadrul juridic aplicabil până la o hotărâre finală asupra fondului procesului.