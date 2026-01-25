Mihai Răzvan Moraru: Minnesota este trofeul dorit de republicani pentru a sparge Blue Wall

Împuşcarea mortală a unui cetăţean american în vârstă de 37 de ani, al doilea ucis de agenţi federali la Minneapolis , statul Minnesota, în ianuarie, a declanşat noi proteste sâmbătă în acest oraş, care este zguduit de câteva săptămâni de demonstraţii împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE).

Alex Pretti, asistent medical la o unitate de terapie intensivă, a murit sâmbătă după o altercaţie cu agenţi federali în timp ce încerca să se interpună între agenţi ICE şi cetăţeni care protestau împotriva operaţiunilor acestui serviciu federal. Moartea sa agravează o situaţie deja tensionată de la uciderea lui Renee Good, o americancă împuşcată mortal pe 7 ianuarie în maşina sa de un agent ICE în acelaşi oraş.

Aşa cum a făcut-o şi după moartea lui Renee Good, administraţia preşedintelui Donald Trump a susţinut imediat că bărbatul era gata să-i pună în pericol pe agenţi.

Mihai Răzvan Moraru, antreprenor și realizator al podcastului „Cerne și discerne”, a descris, într-o postre pe Facebook, situația din Minnesota.

„Am să vă explic care e strategia și care este simbolistica. În Minnesota, din 1972 și până astăzi, alegerile prezidențiale și parlamentare au fost câștigate doar de către democrați. Ultimul republican care a câștigat în acest stat a fost Richard Nixon, in 1972. Peste 50 de ani de dominație democrată! Acesta este statul american cu cea mai lungă victorie electorală democrată. Aceasta e partea simbolică.

Dar mai este una, a calculelor electorale, pentru că avem alegeri în acest an, în SUA. Statele se împart în două categorii: state “safe”, cele care votează aproape mereu cu același partid( republican sau democrat ) și state “swing”, care pot merge în orice direcție, având un echilibru între grupurile electorale. În alegerile prezidențiale, statele swing sunt mai importante decât cele safe, chiar dacă au un număr mai mic de electori, aici se duc banii din campanii, mesajele dure și echipele de la centru.

Minnesota are doar 10 electori, dar este un stat strategic pentru partidul democrat, care impreuna cu California, New York, Illinois, Michigan, Pennsylvania, Mew Jersey, Washington, Massachusetts, Maryland, Wisconsin și alte state mai mici - fac parte din Blue Wall, zona istoric democrată.

În timp ce alegerile prezidențiale se câștigă prin electori, cele pentru Congres se câștigă prin rezultatul votului popular.

Dacă ne uităm la cele mai agresive și complexe misiuni ICE, ele au avut loc în statele democrate cu mulți alegători și electori (New York, Illinois) sau cu cel mai lungi serii de victorii democrate, cum e Minnesota.

Minnesota este un stat Midwest, care contrazice teoria “Midwest = automat victorie republicană”. Pentru că aici avem un electorat majoritar alb, e un stat industrial dar si cu zona rurale extinse, cu sindicate puternice, dar și multe investiii in educație. Acest stat este unic, pentru că aici există o alianță istorică între fermieri și muncitori, pentru a susține partidul democrat. Adica fix electoratul care l-a facut pe Trump președinte, dar nu și aici.

Democrații folosesc acest stat ca exemplu pentru a demonstra că nu sunt un partid urban, că au politici bune și pentru fermieri dar și pentru muncitori.

Pentru republicani, Minnesota a fost mai mereu un “trofeu” dorit, crezând că dacă vor câștiga aici, democrații vor fi pierduți. De asta acțiunile ICE se concentrează pe Minneapolis, orașul fanion al statului, care dă câștigătorii în alegeri. Cu un oraș lovit, statul poate fi câștigat sau paralizat.

„Nu e o întâmplare. Este modul prin care Trump distruge opoziția, inclusiv lideri locali și alegători”

Acest stat este un trofeu ideologic pentru republicani, calea de a sparge blue wall și un experiment prin care vor să testeze dacă populismul rural poate învinge urbanul democrat. De asta aici există operațiunea Metro Surge, în New York Operațiunea Salvo, iar în Chicago Illinois Operațiunea Midway Blitz. Doar în statele democrate găsim astfel de operațiuni complexe!

În timp ce în statele republicane ICE îi preia pe cei mai mulți imigranți din centrele de detenție ale poliției locale și din închisori, fără a perturba liniștea publică, în aceste state democrate există operațiuni complexe, arestări în stradă, din casă, din școală, de la locul de muncă și multă violență.

Nu e o întâmplare. Este modul prin care Trump distruge opoziția, inclusiv lideri locali și alegători. Si nu se va opri! Va căuta ca tensiunea sa crească aici, pentru a-și putea motiva acțiuni și mai dure. Are nevoie de state democrate paralizate și de acțiuni violente pentru a-și justifica propaganda și măsurile”.