Proteste în Minneapolis, după ce un asistent medical a fost împușcat de agenți federali. Trump îi acuză pe democrați

Sursa foto: Captură video
Democrații au cerut retragerea agenților federali de imigrare din Minnesota, după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împușcat mortal un bărbat în Minneapolis, provocând proteste pe străzile înghețate și amplificând tensiunile într-un oraș deja zguduit de o altă împușcare mortală cu câteva săptămâni înainte, potrivit AP.

Victima din Minneapolis, un asistent medical de terapie intensivă

Bărbatul ucis a fost identificat de familie ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, asistent medical de terapie intensivă. Pretti era cunoscut pentru activismul său împotriva represiunii imigrației promovate de fostul președinte Donald Trump.

Imediat după incident, sute de protestatari au ieșit pe străzi, confruntându-se cu agenții federali, care au folosit bastoane și grenade flashbang pentru a dispersa mulțimea.

Garda Națională a intervenit

Poliția locală a primit sprijin din partea Gărzii Naționale din Minnesota, la indicația guvernatorului Tim Walz, atât la locul împușcăturilor, cât și la o clădire federală unde ofițerii se confruntă zilnic cu demonstranții.

Șeful poliției, Brian O’Hara, a declarat că informațiile despre circumstanțele împușcăturilor sunt limitate și continuă ancheta.

Versiunea oficială a autorităților federale

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), ofițerii desfășurau o operațiune și au tras „focuri defensive” după ce un bărbat înarmat cu un pistol s-a apropiat de ei și „a opus rezistență violentă” în încercarea de a fi dezarmat.

Totuși, videoclipurile martorilor arată că Pretti ținea un telefon în mână, fără a fi vizibilă vreo armă. Poliția a declarat că Pretti era un deținător legal de armă, cu permis de port-armă.

Secretarul DHS, Kristi Noem, a declarat că Pretti ar fi încercat să împiedice o operațiune de aplicare a legii, fără a clarifica dacă arma sa a fost scoasă sau fluturată. Agentul care a tras era un veteran al Patrulei de Frontieră cu opt ani experiență.

Criticile lui Donald Trump

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Președintele Donald Trump a atacat pe rețelele sociale guvernatorul Walz și pe primarul din Minneapolis, acuzându-i că „incită la insurecție” și criticând lipsa protecției pentru ofițerii ICE.

Democrații, printre care Alexandria Ocasio-Cortez, au cerut retragerea agenților federali din stat și au avertizat că nu vor susține finanțarea ICE, în timp ce liderul de senat Chuck Schumer a spus că democrații nu vor vota un pachet de cheltuieli care include fonduri pentru DHS, sporind riscul unui shutdown guvernamental pe 30 ianuarie.

Incidentul a avut loc la puțin peste un kilometru de locul unde, pe 7 ianuarie, un ofițer ICE a ucis-o pe Renee Good, 37 de ani, ceea ce provocase deja proteste majore în oraș. Familia lui Pretti a declarat că este „devastată, dar foarte furioasă” și a descris victima ca pe „un om bun la suflet, care voia să schimbe lumea prin munca sa de asistent medical”.

