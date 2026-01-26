Trump nu se pronunță asupra incidentului din Minnesota înainte de a analiza situația

Președintele SUA Donald Trump a refuzat să facă speculații cu privire la incidentul în care un ofițer federal al Serviciului pentru Vamă și Imigrație (ICE) a împușcat mortal un bărbat înarmat care îi atacase pe agenții de imigrări în Minnesota, în acest weekend, și a declarat că administrația analizează incidentul, într-un interviu telefonic acordat publicației The Wall Street Journal duminică.

Trump nu a răspuns direct când a fost întrebat de două ori dacă ofițerul care l-a împușcat pe Alex Pretti a procedat corect sau nu. „Analizăm, analizăm totul și vom lua o decizie”, a spus președintele. În același timp, oficialii administrației l-au apărat public pe ofițer.

Președintele l-a criticat pe Alex Pretti - agitatorul anti-ICE în vârstă de 37 de ani care a fost ucis de un agent federal al Patrulei de Frontieră sâmbătă dimineață pe o stradă din Minneapolis - pentru că purta o armă în timpul protestului.

„Nu-mi place să se ajungă la împușcături. Nu-mi place”, a adăugat Trump. „Dar nu-mi place când cineva intră într-un protest și are o armă foarte puternică, complet încărcată, cu două încărcătoare. Nici asta nu este bine”, a mai spus președintele.

De asemenea, Trump a semnalat disponibilitatea de a retrage în cele din urmă oficialii responsabili cu aplicarea legilor privind imigrația din zona Minneapolis.

„La un moment dat vom pleca. Am făcut, au făcut o treabă fenomenală”, a spus el. Trump nu a oferit un interval de timp pentru momentul în care agenții ar putea pleca. Întrebat dacă agenții vor pleca în curând, el a lăudat ceea ce administrația făcuse deja în Minnesota și a spus: „Vom lăsa acolo un grup diferit de oameni pentru frauda financiară”, cu referire la imensa schemă de fraudă, posibil de miliarde de dolari, din bani publici pentru migranți, în care se bănuiește că ar fi implicată administrația statală condusă de Tim Walz, fostul candidat al Democraților la vicepreședinție.

Trump a indicat acest scandal de fraudă în domeniul asistenței sociale în Minnesota ca justificare pentru intensificarea aplicării legilor privind imigrația. „Este cea mai mare fraudă pe care a văzut-o cineva”, a spus Trump în interviu. „De fapt, credem că în California ar putea fi mult mai mare”.

Trump a afirmat că Pretti purta o „armă foarte periculoasă, o armă periculoasă și imprevizibilă”, adăugând: „Este o armă care se declanșează fără ca oamenii să își dea seama”. Departamentul de Securitate Internă a declarat că Pretti purta un pistol semiautomat de calibrul 9 mm.

Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă, îi filma pe agenții Patrulei de Frontieră pe o stradă din Minneapolis, sâmbătă dimineață, când a intervenit pentru a preveni reținerea unei femei și a fost împușcat mortal.

În orele de după incident, Departamentul de Securitate Internă a declarat că Pretti „s-a opus violent” dezarmării până când ofițerii au tras „focuri defensive”.

Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA a intensificat deportările de imigranți ilegali în orașele mari din SUA, iar administrația a trimis ofițeri federali în Minnesota, în ciuda obiecțiilor oficialilor statali și locali. După ce un ofițer ICE a împușcat-o ucis pe Renee Good, care mergea cu mașina spre el, la începutul acestei luni la Minneapolis, Trump a apărat agenția și a numit împușcătura o tragedie.

Consilierii lui Trump au purtat discuții timp de săptămâni despre politicile de deportare ale administrației, iar împușcătura de sâmbătă a adus o nouă urgență acestor conversații.

Unii dintre consilierii președintelui au ajuns să considere situația din ce în ce mai volatilă din Minneapolis ca pe o povară politică, chiar dacă Casa Albă și-a dublat public operațiunile în oraș, potrivit oficialilor administrației. Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a primit apeluri repetate din partea oficialilor din Minnesota, au declarat oficialii administrației.

Unii membri ai administrației sunt îngrijorați că sondajele și sentimentele publice s-ar fi întors împotriva acțiunilor administrației în materie de imigrare în orașe, iar unele discuții s-au concentrat pe modul de continuare a deportărilor fără a se ciocni cu protestatarii, au declarat oficialii.

Consilierul lui Trump, Stephen Miller, a continuat să insiste asupra unei aplicări stricte a legilor privind imigrarea, argumentând că administrația nu ar trebui să dea înapoi în Minneapolis.

Trump a primit sâmbătă zeci de apeluri despre împușcături, au declarat consilierii, discutând cu senatori și o serie de oficiali ai administrației.

„Dacă aș fi președintele Trump, aproape că m-aș gândi la asta: OK, dacă primarul și guvernatorul vor să-i pună în pericol pe oficialii ICE și există șansa de a pierde mai multe vieți nevinovate, atunci poate ar trebui să mergem în alt oraș și să-i lăsăm pe locuitorii din Minneapolis să decidă”, a declarat pentru Fox News deputatul James Comer (republican, Kentucky), un aliat al lui Trump și președinte al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților.

Oficialii administrației Trump au declarat că intenționează să depună un efort concertat în următoarele săptămâni pentru a îmbunătăți imaginea ICE, evidențiind ceea ce fac agenții în alte locuri în afară de Minneapolis.

Deși oficialii au discutat în privat despre unele sondaje care arată că publicul ar dezaproba operațiunile, mulți din administrație cred că reducerea eforturilor lor în Minneapolis ar echivala cu o capitulare în fața extremei stângi, au spus oficialii.

„Nimeni, inclusiv președintele Trump, nu vrea să vadă oameni împușcați sau răniți”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, cerând oficialilor statali și locali să colaboreze mai strâns cu administrația pentru a îndepărta din Minnesota persoanele care locuiesc ilegal în țară.