Marea epurare a lui Xi. Cum a fost „decapitată” armata chineză și ce înseamnă acest lucru. Analiză

Beijingul traversează cel mai mare șoc politic și militar din ultimele decenii. Cea mai recentă rundă de epurări ordonată de președintele Xi Jinping a decapitat conducerea militară a Chinei, stârnind comparații îngrijorătoare cu represiunile brutale ale președintelui Mao Zedong de acum o jumătate de secol.

Această mișcare ridică semne de întrebare majore privind capacitatea reală a Chinei de a lansa o ofensivă asupra Taiwanului în viitorul apropiat, după cum se vede exclusiv din această analiză.

După cum am anunțat, săptămâna trecută, Xi a făcut o mutare decisivă împotriva celui mai înalt oficial militar al Chinei, generalul Zhang Youxia, și a generalului Liu Zhenli, șeful Departamentului de Stat Major Întrunit (responsabil de operațiuni, informații și instrucție). Ambii erau membri ai Comisiei Militare Centrale (CMC), cel mai important organ militar al Chinei.

Bilanțul este șocant: campania lui Xi a eliminat acum toți membrii conducerii CMC, cu excepția a doi. Cum era de așteptat, unul dintre supraviețuitori fiind însuși Xi.

Această acțiune vine după ce valuri anterioare de epurări au pus capăt carierelor a zeci de generali de rang inferior.

Expertul în armata chineză Dr. Zi Yang, de la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam (RSIS), a descris situația pentru The Cipher Brief în termeni duri: „Nucleul de comandă al Armatei Populare de Eliberare (PLA) a fost mutilat de aceste epurări. Această organizație, care ar trebui să supravegheze și îndrume forța militară, este mai mult sau mai puțin eviscerată. Cine îi mai dă acum sfaturi lui Xi despre conducerea unei organizații de două milioane de militari?”

Pentru a înțelege gravitatea situației, imaginați-vă un președinte american care concediază toți membrii Șefilor de Stat Major (Joint Chiefs of Staff), cu excepția unuia, împreună cu alți generali de rang înalt, exact în momentul în care se pregătește pentru un conflict militar major. Aceasta este dimensiunea haosului actual din China.

Dennis Wilder, fost oficial senior CIA și consilier de top la Casa Albă pe probleme legate de China, a numit mișcările împotriva generalilor Zhang și Liu drept „cele mai uluitoare evoluții din politica chineză” de la ascensiunea lui Xi la putere.

Căderea generalului Zhang Youxia este elementul central al acestei crize. Zhang nu era un simplu general; era considerat cel mai de încredere consilier militar al lui Xi, având o relație de decenii cu liderul chinez și fiind unul dintre puținii veterani decorați ai războiului de graniță cu Vietnamul din 1979.

„Este corect să spunem că acesta este un eveniment seismic”, a declarat Jake Sullivan, fostul consilier pentru securitate națională al SUA. Sullivan, care l-a întâlnit pe Zhang în 2024, l-a descris ca pe un om care vorbea „într-un mod neșlefuit, tipic unui militar, dar și ca pe cineva care nu simțea nevoia să fie precaut”.

Ministerul Apărării a anunțat pe 24 ianuarie că generalii sunt anchetați pentru „suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei și legii”. The Wall Street Journal a raportat chiar că generalul Zhang ar fi acuzat de scurgerea unor secrete nucleare către Statele Unite.

Shanshan Mei, expert în apărare la RAND, subliniază pierderea imensă de expertiză: „Zhang contează, atât ca veteran testat în luptă – o marfă foarte rară în cadrul PLA – cât și pentru că înțelege cu adevărat războiul. El înțelege tacticile, moralul și problemele reale de luptă”.

Una dintre cele mai importante consecințe geopolitice ale epurării este impactul asupra calendarului privind Taiwanul. Xi Jinping ordonase armatei să fie pregătită până în 2027 pentru a lua Taiwanul prin forță.

„Dacă Xi avea planuri pentru 2027, cred că sunt amânate”, a declarat Dennis Wilder. „Nu știu pentru cât timp, dar trebuie să fie amânate în acest moment. Nu există nicio cale ca ei să fie pregătiți să facă față unei confruntări militare majore în aceste circumstanțe.”

Experții explică faptul că, deși piloții știu să zboare și comandanții de infanterie își pot conduce unitățile, problema este la nivelul structurii de comandă. Orice război în Strâmtoarea Taiwan ar fi o operațiune extrem de complexă, necesitând o coordonare perfectă a tuturor resurselor. Fără lideri capabili să planifice și să execute aceste operațiuni, capacitatea operațională a PLA este grav afectată.

Singurul ofițer de carieră rămas în Comisia Militară Centrală este generalul Zhang Shengmin, descris de experți ca fiind un „comisar politic cu aproape zero experiență de comandă operațională”.

Epurările riscă să provoace o paralizie extinsă în eșaloanele superioare ale armatei. „Nu mai știi ce este sigur și dacă ai putea fi anchetat”, explică Wilder. „Ofițerii vor dori să stea cu capul la cutie. Nu vor dori să propună nimic. Vor aștepta pur și simplu instrucțiuni.”

Mai mult, moralul trupelor de rând este pus la grea încercare. Ambasadorul Joseph DeTrani, fost director de operațiuni CIA pentru Asia de Est, avertizează asupra efectului psihologic: „Care este mesajul pe care Xi Jinping îl transmite trupelor – că liderii săi sunt toți corupți sau implicați în activități nefaste? Trebuie să fie foarte demoralizant. Cum ar putea [soldații] să se aștepte să sacrifice atât de mult dacă liderii lor nu sunt investiți în același mod?”

În căutarea înlocuitorilor, Xi se confruntă cu o dilemă istorică, similară cu cea a lui Mao: alegerea între „Roșu” (loial politic) și „Expert” (competent tehnic). „Sentimentul meu este că Xi prețuiește loialitatea mai mult decât profesionalismul”, spune Dr. Zi Yang. „Un profesionist militar îți poate spune lucruri pe care nu vrei să le auzi.”

În timp ce o invazie a Taiwanului pare mai puțin probabilă pe termen scurt, experții avertizează asupra unui alt pericol: nevoia lui Xi de a proiecta forță pentru a masca slăbiciunea internă.

Există temerea că Beijingul ar putea iniția un conflict de scară mai mică, considerat „o pradă ușoară”, pentru a uni națiunea în jurul drapelului. „M-aș îngrijora în privința Mării Chinei de Sud, pentru că Xi ar putea dori să demonstreze că este încă puternic”, avertizează Wilder. „Deci ce faci? Te iei de unul mic. M-aș îngrijora pentru Filipine. Cred că va trebui să fim atenți la o încordare a mușchilor.”

Pentru Statele Unite ale Americii și aliații săi, haosul din conducerea militară chineză oferă un beneficiu neașteptat: timpul.

Perioada de confuzie de la Beijing permite Washingtonului să-și consolideze planurile pentru Indo-Pacific, să implementeze tehnologii noi (AI, roiuri de drone) și să întărească alianțele cu Japonia, Filipine și Australia. Așa cum a concluzionat Wilder: „Ai o oportunitate minunată... Timp pe care nu-l aveai înainte”.

Rămâne de văzut cine va umple vidul de putere lăsat de generalii căzuți și dacă noii lideri vor fi simpli executanți obedienți sau strategi capabili, însă un lucru este cert: mitul invincibilității și unității monolitice a armatei lui Xi Jinping a fost spulberat.