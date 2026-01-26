Chinezii susțin că au găsit un zăcământ uriaș de aur, care ar putea schimba piața mondială

Un zăcământ de aur cu potențial record mondial a fost descoperit în provincia Hunan, China, iar experții susțin că acesta ar putea avea efecte majore asupra economiei și poziției geopolitice a țării, potrivit Daily Galaxy.

Câmpul aurifer Wangu este estimat să conțină peste 1.000 de tone metrice de aur, ceea ce echivalează cu aproximativ 83 de miliarde de dolari la valoarea actuală de piață.

Potrivit Biroului Geologic din Hunan, zăcământul include cel puțin 300 de tone de aur măsurat, distribuite în mai multe filoane aflate la adâncimi de până la 2.000 de metri. Caracteristica care îl face cu adevărat remarcabil este calitatea excepțională a minereului: testele de laborator indică concentrații de până la 138 de grame pe tonă, mult peste media globală a minelor exploatate comercial.

Forajele realizate până acum, cu o lungime totală de peste 65 de kilometri, au scos la iveală aur vizibil în mai multe zone, iar analizele preliminare sugerează că mineralizarea ar putea depăși zona principală, crescând astfel estimările inițiale.

Cercetătorii chinezi au propus și o explicație științifică pentru această concentrație ridicată de aur. Un studiu publicat în Nature Geoscience arată că tensiunile electrice generate în roci bogate în cuarț pot provoca precipitarea rapidă a aurului din fluidele subterane.

Deși studiul nu menționează explicit câmpul Wangu, caracteristicile geologice ale zonei corespund modelului, oferind indicii importante despre formarea zăcămintelor cu aur de înaltă calitate.

Din perspectivă economică și strategică, dacă resursele vor fi confirmate prin verificări independente, Wangu ar putea depăși mina South Deep din Africa de Sud, considerată în prezent cea mai mare rezervă de aur cunoscută la nivel mondial. Concentrațiile ridicate ale minereului reduc costurile de extracție și impactul asupra mediului, sporind atractivitatea proiectului.

China, deja lider mondial în producția de aur, ar putea astfel să-și consolideze poziția pe piețele financiare internaționale și în industriile de înaltă tehnologie, unde aurul are un rol strategic pe lângă valoarea sa financiară.

Până acum nu au fost anunțate planuri oficiale de exploatare, studii de impact asupra mediului sau verificări independente, ceea ce face ca următorii pași ai proiectului să fie urmăriți cu atenție de comunitatea științifică și investitori la nivel global.