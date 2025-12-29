Record istoric pentru aur. Metalul are cea mai mare creștere anuală din 1979

În 2025, metalul galben s-a transformat într-un reper pentru investitori, într-un an marcat de temeri, neliniști economice și schimbări pe piețele financiare internaționale. Evoluția sa spectaculoasă îl apropie de cea mai mare creștere anuală din ultimii zeci de ani, potrivit analizei citate de CNN.

Pe piața din New York, contractele futures pe aur au urcat cu aproximativ 71% de la începutul anului, ceea ce îl plasează pe traiectoria celei mai ample creșteri anuale consemnate după 1979. Atunci, Statele Unite traversau o perioadă dificilă, marcată de criza energetică, explozia inflației și mandatul președintelui Jimmy Carter, în paralel cu tensiuni accentuate în Orientul Mijlociu.

Situația actuală are numeroase paralele cu acel moment. Tarifele comerciale perturbă schimburile globale, războiul din Ucraina continuă, conflictul dintre Israel și Iran s-a reaprins, iar SUA au confiscat petroliere în apropierea coastelor Venezuelei. În astfel de momente, capitalul se mută adesea către active considerate sigure, iar aurul rămâne una dintre primele opțiuni. Metalul prețios este văzut ca o investiție capabilă să-și conserve valoarea atunci când apar crize, episoade de inflație sau slăbirea monedelor naționale.

Un dezavantaj clasic al aurului este lipsa dobânzii, spre deosebire de obligațiuni. Însă reducerea recentă a ratelor de politică monetară din SUA a dus la scăderea randamentelor obligațiunilor, făcând aurul și mai atractiv.

La început de an, uncia troy se tranzacționa la aproximativ 2.640 de dolari. Luni, a fost depășit pragul record de 4.500 de dolari, iar analiștii JPMorgan Chase anticipează posibilitatea ca bariera de 5.000 de dolari să fie depășită în 2026.

Comparativ, piețele de acțiuni au avansat mult mai moderat: indicele S&P 500 a crescut cu circa 18% în 2025, în timp ce aurul a marcat un salt de 71%. În 2024, diferența fusese mai mică — 27% pentru aur, respectiv 24% pentru S&P 500.

Așteptările privind noi reduceri de dobândă în 2026 și deprecierea dolarului american alimentează în continuare interesul pentru metalul galben. Prețurile ridicate avantajează atât bijutierii, cât și proprietarii de aur sub formă de bijuterii.

Cererea este alimentată nu doar de investitori privați. Băncile centrale au intrat masiv la cumpărare, China fiind principalul actor. Ulf Lindahl, CEO al Currency Research Associates, afirmă că Beijingul își extinde rezervele de aur pentru a limita dependența de active americane, inclusiv titluri de stat și dolarul.

Tendința s-a intensificat după 2022, când activele rusești denominate în dolari au fost înghețate. Episodul a determinat Rusia și China să caute soluții care să le reducă expunerea la deciziile Washingtonului.

„Actualul val de achiziţii ale băncilor centrale este diferit, pentru că este profund ancorat în geopolitică”, a explicat Ole Hansen, şeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank. Datele World Gold Council arată că, în ultimii trei ani, achizițiile au depășit 1.000 de tone anual, comparativ cu media de 400–500 de tone din deceniul anterior.

Aurul nu este singurul care a avut un an excepțional. Argintul a câștigat aproximativ 146% din valoare, platina aproape 150%, iar paladiul în jur de 100%.

Pentru mulți investitori, aceste active sunt văzute drept protecție într-un climat plin de riscuri.

„O protecţie într-o lume tot mai incertă”, spune Hakan Kaya, manager de portofoliu la Neuberger Berman, referindu-se la metalele prețioase. Analiștii cred că traiectoria ar putea continua și în 2026, pe fondul ofertei limitate, al cererii ridicate și al preocupărilor legate de deficitele bugetare și datoriile tot mai mari ale statelor.

„Pe măsură ce investitorii devin tot mai conştienţi de aceste riscuri, se orientează tot mai mult către aur ca activ de refugiu”, a concluzionat Matt Maley, strateg-şef de piaţă la Miller Tabak + Co.