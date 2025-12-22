Un al treilea petrolier din Venezuela, urmărit de Garda de Coastă a SUA

Garda de Coastă a SUA urmărește un al treilea petrolier implicat în transportul de petrol din Venezuela, potrivit a trei oficiali americani, ca parte a unui efort accelerat al administrației Trump de a bloca navele să transporte țițeiul țării, anunță WSJ. Operațiunea are loc în contextul în care administrația execută ordinul lui Trump de a bloca transporturile de petrol ale Venezuelei

Urmărirea navei de către Garda de Coastă vine la o zi după ce SUA au reținut un al doilea petrolier care nu se afla pe lista lor de sancțiuni și după ce președintele Trump, într-o postare pe rețelele de socializare de marți trecută, a ordonat o „blocadă totală și completă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.

Unul dintre oficialii citați de WSJ a declarat că petrolierul urmărit fusese anterior sancționat și făcea parte din așa-numita flotă obscură de nave implicate în transportul de petrol din Venezuela. Nava arbora un steag fals pentru a ascunde țara în care este înregistrată și face obiectul unui ordin judiciar de confiscare, a declarat oficialul.

Alți doi oficiali au identificat nava ca fiind Bella 1, o navă de transport petrol foarte mare, sau VLCC, care a fost sancționată de SUA în 2024.

Severitatea de acțiuni împotriva petrolierelor a semnalat că administrația Trump își intensifică campania de presiune împotriva Venezuelei. Trump i-a cerut dictatorului comunist Nicolás Maduro să înceteze trimiterea de membri ai bandelor și migranți în SUA, să oprească traficul de droguri și returnarea fostelor active americane naționalizate cu zeci de ani în urmă. De asemenea, el a făcut presiuni în privat asupra liderului venezuelean să demisioneze.

Venezuela a respins cererile SUA, numind ilegale acțiunile împotriva navelor care deservesc sectorul său petrolier. Aproximativ 70% din exporturile de petrol ale Venezuelei se bazează pe flota de nave sancționate, care este din ce în ce mai mult vizată de administrația Trump, iar acțiunile SUA lovesc în centrul controlului asupra puterii de către Maduro, amenințând veniturile din petrol vitale pentru regim.

Proprietarul înregistrat al navei Bella 1 este Louis Marine Shipholding Enterprises S.A., cu sediul la Istanbul, potrivit furnizorului de date și analize din domeniul transportului maritim Kpler. Compania nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Vasul era una dintre cele trei nave transportatoare de petrol care se îndreptau spre Venezuela, dar s-a întors săptămâna trecută pentru a evita să fie detectată, a declarat un oficial american.

În cadrul operațiunii separate de sâmbătă, Garda de Coastă a abordat un petrolier sub pavilion panamez, numit Centuries, care fusese andocat în Venezuela, potrivit secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Nava Centuries nu era inclusă pe listele de sancțiuni ale SUA, Regatului Unit, Uniunii Europene sau Națiunilor Unite, potrivit lui Kpler.

Anna Kelly, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat sâmbătă seara într-o postare pe rețelele de socializare că Centuries „era o navă sub pavilion fals care opera ca parte a flotei din umbră din Venezuela pentru a trafica petrol furat și a finanța regimul narcoterorist Maduro”.

Reținerea navei Centuries „sugerează că SUA folosește un concept extins de petroliere sancționate în aplicarea politicii sale și că tratează toate petrolierele care transportă petrol venezuelean ca fiind potențial supuse confiscării”, a declarat Francisco Rodriguez, analist pentru Venezuela la Centrul pentru Cercetări Economice și Politice.

„Acest lucru escaladează politica SUA într-o blocadă navală totală de facto a exporturilor de petrol venezuelean, ceea ce ar avea efecte negative majore asupra economiei venezuelene”, a spus el.

Proprietarul înregistrat al navei Centuries, Centuries Shipping, cu sediul în Hong Kong, nu a răspuns imediat apelurilor prin care se solicitau comentarii. Nava încărcase 1,8 milioane de barili de țiței la terminalul Jose din Venezuela și semnalizase că destinația sa era Malaezia în momentul în care a fost interceptată, a declarat unul dintre oficiali.

SUA a preluat controlul asupra unei alte nave petroliere sancționate de SUA, numită Skipper, la începutul acestei luni. Aceasta se îndrepta spre coasta Texasului, aflată sub controlul SUA.