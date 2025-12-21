Încă un petrolier din Venezuela, confiscat de SUA

Garda de Coastă a SUA a confiscat un petrolier care plecase din Venezuela, potrivit unui anunț al Departamentului de Securitate Internă. Este a doua oară în această lună când SUA confiscă o navă transportoare de petrol în largul coastei țării.

Acțiunea vine după ce președintele american Donald Trump a declarat marți că a ordonat o „blocadă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.

Regimul comunist al lui Maduro a condamnat confiscarea, susținând că ar fi „furt și răpire”. Venezuela acuzase și anterior SUA că încearcă să-i fure resursele.

„Aceste acte nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat regimul Maduro într-un comunicat, adăugând că intenționează să depună o plângere la Consiliul de Securitate al ONU și „alte agenții multilaterale și guvernele lumii”.

Nava Centuries este o navă cu pavilion panamez, dar în ultimii cinci ani a navigat și sub pavilioanele Greciei și Liberiei, conform înregistrărilor consultate de BBC.

Operațiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA, similară cu operațiunea de la începutul acestei luni. Nava a fost abordată de o echipă tactică specializată și se afla în apele internaționale când a fost capturată.

Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, al cărui departament supraveghează Garda de Coastă, a distribuit un videoclip al operațiunii de pe X.

„Într-o acțiune desfășurată înainte de zori în această dimineață, pe 20 decembrie, Garda de Coastă a SUA, cu sprijinul Departamentului de Război, a reținut un petrolier care a fost andocat ultima dată în Venezuela”, a scris Noem.

Ea a postat un videoclip de șapte minute al operațiunii, care arată elicoptere americane aterizând pe puntea unei nave cu numele Centuries scris pe lateral.

„Statele Unite vor continua să urmărească mișcarea ilicită de petrol sancționat, folosit pentru a finanța narcoterorismul în regiune”, a scris Noem, adăugând: „Vă vom găsi și vă vom opri”.

În ultimele săptămâni, SUA și-au consolidat prezența militară în Marea Caraibelor și au efectuat atacuri asupra ambarcațiunilor venezuelene de contrabandă cu droguri, ucigând aproximativ 100 de persoane.

SUA l-a acuzat pe dictatorul comunist al Venezuelei, Nicolás Maduro, că conduce o organizație desemnată teroristă numită Cartel de los Soles.

Administrația Trump îl acuză pe Maduro și grupul respectiv că folosesc petrol „furat” pentru a „finanța terorismul legat de droguri, traficul de persoane, crima și răpirea”.

În urma confiscării celei de-a doua nave, secretarul Departamentului de Război, Pete Hegseth, a scris pe X că SUA vor continua „să desfășoare fără ezitare operațiuni de interdicție maritimă... pentru a dezmembra rețelele criminale ilicite”.

„Violența, drogurile și haosul nu vor controla emisfera vestică.”

Venezuela - care găzduiește cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume - depinde în mare măsură de veniturile din exporturile sale de petrol pentru a-și finanța cheltuielile guvernamentale.

Anunțul lui Trump privind o „blocadă” a venit la mai puțin de o săptămână după ce SUA au confiscat un petrolier despre care se crede că face parte din „flota fantomă” din largul coastei Venezuelei, care ar fi folosit diverse strategii pentru a-și ascunde activitatea.

Casa Albă a declarat că nava în cauză, numită Skipper, a fost implicată în „transport ilegal de petrol” și va fi dusă într-un port american.

Guvernul Venezuelei a criticat această mișcare, dictatorul comunist Maduro susținând că SUA „au răpit echipajul” și „au furat” nava.