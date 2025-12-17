Statele Unite impun blocadă asupra navelor petroliere sancționate din Venezuela

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți instituirea unei „blocade totale și complete” asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela, într-o nouă măsură menită să sporească presiunea asupra guvernului condus de Nicolas Maduro.

Decizia vizează direct sectorul petrolier, principala sursă de venit a statului sud-american, și are potențialul de a influența atât situația regională, cât și piața globală a energiei.

Donald Trump a făcut anunțul prin intermediul platformei Truth Social, unde a justificat măsura printr-o serie de acuzații la adresa autorităților de la Caracas.

„Pentru furtul activelor noastre și pentru multe alte motive, inclusiv terorism, trafic de droguri și trafic de persoane, regimul venezuelean a fost desemnat organizație teroristă străină. Prin urmare, astăzi ordon o blocadă totală și completă a tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela”, a scris președintele american.

Nu este clar în acest moment modul concret în care va fi aplicată blocada și dacă administrația americană va apela la Garda de Coastă sau la alte forțe navale pentru a intercepta navele, așa cum s-a întâmplat recent în cazul unui petrolier sancționat.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au desfășurat mii de militari și aproape o duzină de nave de război în regiune, inclusiv un portavion.

Guvernul venezuelean a reacționat rapid, respingând declarațiile președintelui american. Într-un comunicat oficial, autoritățile de la Caracas au calificat măsura drept o „amenințare grotescă”.

Președintele Nicolas Maduro a declarat, înainte de anunțul lui Trump: „Imperialismul și dreapta fascistă vor să colonizeze Venezuela pentru a pune mâna pe bogățiile sale de petrol, gaze și aur. Am jurat să ne apărăm patria, iar în Venezuela pacea va triumfa”.

Statele Unite au desemnat recent Cartel de los Soles drept organizație teroristă străină, susținând că aceasta include membri de rang înalt ai conducerii venezuelene, inclusiv pe Nicolas Maduro.

Anunțul blocadei a avut un impact imediat asupra piețelor. Prețurile petrolului au crescut cu peste 1% în tranzacțiile asiatice de miercuri.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au ajuns la 59,62 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a urcat la aproximativ 56 de dolari pe baril.

Creșterea vine în contextul anticipării unei posibile reduceri a exporturilor venezuelene, deși investitorii așteaptă clarificări privind aplicarea efectivă a blocadei.

Exporturile de țiței ale Venezuelei au scăzut semnificativ după ce un petrolier sancționat a fost confiscat de autoritățile americane săptămâna trecută. Situația a fost agravată de un atac cibernetic care a afectat sistemele administrative ale companiei de stat PDVSA.

Decizia președintelui Trump ridică și întrebări juridice. Elena Chachko, profesor de drept internațional la Universitatea din California, Berkeley, a declarat că blocadele sunt considerate în mod tradițional „instrumente ale războiului” și sunt permise doar în anumite condiții stricte.

„Există întrebări serioase atât din perspectiva dreptului intern, cât și a dreptului internațional”, a precizat aceasta.

Congresmanul american Joaquin Castro a afirmat că blocada reprezintă „fără îndoială un act de război”, subliniind că o astfel de acțiune nu a fost autorizată de Congres.

China rămâne cel mai mare cumpărător de țiței venezuelean, importurile din această țară reprezentând aproximativ 4% din totalul său.

În prezent, piața petrolului este bine aprovizionată, însă analiștii avertizează că o întrerupere prelungită a exporturilor venezuelene ar putea duce la creșteri suplimentare de preț la nivel global.