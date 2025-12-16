Atacuri americane în Pacific. Opt persoane, ucise după lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Opt persoane au murit luni în urma unor noi atacuri desfășurate de armata Statelor Unite în Oceanul Pacific, care au vizat trei ambarcațiuni considerate de Washington ca fiind implicate în „traficul de droguri”. Informația a fost confirmată de autoritățile militare americane, într-un context în care operațiuni similare derulate din luna septembrie s-au soldat deja cu peste 90 de morți, relatează AFP.

Comandamentul Sud al Statelor Unite a anunțat că navele vizate se aflau pe rute cunoscute pentru traficul de droguri din estul Oceanului Pacific. Într-un mesaj publicat pe platforma X, însoțit de un videoclip cu imaginile atacurilor, armata americană a precizat: „Informaţiile au confirmat că aceste nave tranzitau rutele cunoscute ale traficului de droguri din estul Pacificului şi erau implicate în traficul de droguri”.

Potrivit armatei americane, bilanțul ultimelor lovituri indică opt victime. „Un total de opt narco-terorişti de sex masculin au fost ucişi” în cadrul acestor operațiuni, a transmis Comandamentul Sud al SUA.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au desfășurat atacuri împotriva a cel puțin 26 de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, fie în Marea Caraibelor, fie în estul Pacificului. În urma acestor acțiuni, cel puțin 95 de persoane au fost ucise. Washingtonul nu a prezentat însă dovezi publice care să demonstreze implicarea navelor în traficul de droguri, situație care a determinat experți și reprezentanți ai ONU să pună sub semnul întrebării legalitatea operațiunilor.

Începând cu luna august, Statele Unite și-au intensificat semnificativ prezența militară în regiunea Caraibelor, invocând lupta împotriva traficului de droguri. Printre măsurile adoptate se numără și desfășurarea celui mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

Administrația președintelui american Donald Trump îl acuză pe liderul venezuelean Nicolás Maduro că ar conduce o amplă rețea de trafic de droguri. Președintele Venezuelei respinge categoric aceste acuzații și susține că Washingtonul urmărește, de fapt, să îl înlăture de la putere pentru a prelua controlul asupra resurselor petroliere ale țării.

Intervențiile militare americane în ape străine sau internaționale, împotriva unor suspecți care nu au fost interceptați sau interogați, generează controverse majore. ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a cerut, la începutul lunii decembrie, partenerilor Statelor Unite să condamne atacurile considerate „ilegale” asupra navelor suspectate de trafic de droguri.

În acest context, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a subliniat încă din luna octombrie că „Conform dreptului internaţional, recurgerea intenţionată la forţa letală este permisă numai în ultimă instanţă împotriva unei persoane care reprezintă o ameninţare iminentă la adresa vieţii”.