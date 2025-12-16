International

Atacuri americane în Pacific. Opt persoane, ucise după lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Comentează știrea
Atacuri americane în Pacific. Opt persoane, ucise după lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguriAtac SUA Pacific. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Opt persoane au murit luni în urma unor noi atacuri desfășurate de armata Statelor Unite în Oceanul Pacific, care au vizat trei ambarcațiuni considerate de Washington ca fiind implicate în „traficul de droguri”. Informația a fost confirmată de autoritățile militare americane, într-un context în care operațiuni similare derulate din luna septembrie s-au soldat deja cu peste 90 de morți, relatează AFP.

Atacuri americane în Pacific. Opt persoane ucise după lovituri asupra unor ambarcațiuni

Comandamentul Sud al Statelor Unite a anunțat că navele vizate se aflau pe rute cunoscute pentru traficul de droguri din estul Oceanului Pacific. Într-un mesaj publicat pe platforma X, însoțit de un videoclip cu imaginile atacurilor, armata americană a precizat: „Informaţiile au confirmat că aceste nave tranzitau rutele cunoscute ale traficului de droguri din estul Pacificului şi erau implicate în traficul de droguri”.

Potrivit armatei americane, bilanțul ultimelor lovituri indică opt victime. „Un total de opt narco-terorişti de sex masculin au fost ucişi” în cadrul acestor operațiuni, a transmis Comandamentul Sud al SUA.

Atac SUA Pacific

Atac SUA Pacific. Sursă foto: Captură video

Consolidarea prezenței militare americane

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au desfășurat atacuri împotriva a cel puțin 26 de ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, fie în Marea Caraibelor, fie în estul Pacificului. În urma acestor acțiuni, cel puțin 95 de persoane au fost ucise. Washingtonul nu a prezentat însă dovezi publice care să demonstreze implicarea navelor în traficul de droguri, situație care a determinat experți și reprezentanți ai ONU să pună sub semnul întrebării legalitatea operațiunilor.

Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
Custodele Coroanei, mesaj politic rar despre suveranism și alegeri. Avertisment pentru România și Europa
Custodele Coroanei, mesaj politic rar despre suveranism și alegeri. Avertisment pentru România și Europa

Începând cu luna august, Statele Unite și-au intensificat semnificativ prezența militară în regiunea Caraibelor, invocând lupta împotriva traficului de droguri. Printre măsurile adoptate se numără și desfășurarea celui mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

Acuzații la adresa Venezuelei

Administrația președintelui american Donald Trump îl acuză pe liderul venezuelean Nicolás Maduro că ar conduce o amplă rețea de trafic de droguri. Președintele Venezuelei respinge categoric aceste acuzații și susține că Washingtonul urmărește, de fapt, să îl înlăture de la putere pentru a prelua controlul asupra resurselor petroliere ale țării.

Intervențiile militare americane în ape străine sau internaționale, împotriva unor suspecți care nu au fost interceptați sau interogați, generează controverse majore. ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a cerut, la începutul lunii decembrie, partenerilor Statelor Unite să condamne atacurile considerate „ilegale” asupra navelor suspectate de trafic de droguri.

În acest context, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a subliniat încă din luna octombrie că „Conform dreptului internaţional, recurgerea intenţionată la forţa letală este permisă numai în ultimă instanţă împotriva unei persoane care reprezintă o ameninţare iminentă la adresa vieţii”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:56 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
11:50 - Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
11:47 - Atacuri americane în Pacific. Opt persoane, ucise după lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri
11:37 - Noile tarife ale administrației Trump aduc peste 200 de miliarde de dolari la bugetul SUA
11:26 - Marius Budăi, atac la Radu Miruță: Nu vă este jenă să-i dezinformați așa pe oameni
11:17 - UE, noi sancțiuni pentru flota fantomă a Rusiei. Sunt vizați oameni de afaceri asociați cu giganții energetici de stat

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale