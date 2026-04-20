International

Xi Jinping cere menținerea navigației libere prin Strâmtoarea Ormuz. China solicită armistițiu imediat în Orientul Mijlociu

Comentează știrea
Xi Jinping si Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Președintele Xi Jinping din China a declarat luni că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz trebuie menținut în condiții normale, subliniind totodată necesitatea unui armistițiu complet în conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit agenției oficiale chineze Xinhua.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei convorbiri telefonice cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Importanța strategică a Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul global de petrol.

Orice perturbare a traficului în această zonă poate avea efecte directe asupra piețelor energetice globale și asupra stabilității economice internaționale.

Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de aproximativ 5000 de social-democrați. Live text
Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de aproximativ 5000 de social-democrați. Live text
Nicuşor Dan, audiat la Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar de un milion de euro
Nicuşor Dan, audiat la Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar de un milion de euro

În acest context, Xi Jinping a subliniat că „menținerea navigației normale prin Strâmtoarea Ormuz este în interesul comun al țărilor din regiune și al comunității internaționale”.

Declarația reflectă preocupările crescânde legate de securitatea transportului maritim în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

China susține un armistițiu imediat

În cadrul aceleiași discuții, liderul chinez a reiterat poziția Beijingului privind necesitatea unei încetări imediate a focului.

„China susține un armistițiu imediat și cuprinzător și insistă asupra soluționării disputelor prin mijloace politice și diplomatice”, a transmis Xi Jinping, potrivit Xinhua.

Această poziție este în linie cu politica externă tradițională a Chinei, care promovează dialogul și evitarea escaladării militare în zonele de conflict.

Stramtoarea Ormuz

Stramtoarea Ormuz / sursa foto: dreamstime.com

În ultimii ani, Beijingul a încercat să își consolideze rolul de mediator în regiune, inclusiv prin facilitarea reluării relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Iran în 2023.

Consolidarea relațiilor China–Arabia Saudită

Pe lângă aspectele legate de securitate regională, Xi Jinping a subliniat disponibilitatea Chinei de a aprofunda relațiile strategice cu Arabia Saudită. Liderul chinez a menționat intenția de a „consolida încrederea reciprocă strategică și de a extinde cooperarea practică”.

Arabia Saudită este unul dintre principalii furnizori de petrol ai Chinei, iar relațiile economice dintre cele două state au devenit din ce în ce mai strânse în ultimul deceniu. Parteneriatul include investiții în energie, infrastructură și tehnologii emergente.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:28 - Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de aproximativ 5000 de social-democrați. Live text
17:20 - Ce oportunități au tinerii care urmează programele de internship. Câștigurile pot ajunge la 10.000 de lei pe lună
17:13 - Netflix lansează „Păpușa”, după ecranizarea unui roman polonez de mare succes
17:00 - România, din criză în criză. Bolojan ține de scaun la fel cum a făcut-o un alt premier al României
16:51 - Xi Jinping cere menținerea navigației libere prin Strâmtoarea Ormuz. China solicită armistițiu imediat în Orientul Mi...
16:40 - PSD acuză o campanie „de tip nazist” și anunță sesizări oficiale după declarațiile premierului Ilie Bolojan

HAI România!

Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
Cât poate trăi un Guvern interimar și care este scopul pentru care funcționează
Cât poate trăi un Guvern interimar și care este scopul pentru care funcționează
Adrian Severin: Noi nu avem partide, avem niște clici, niște clanuri corupte
Adrian Severin: Noi nu avem partide, avem niște clici, niște clanuri corupte

Proiecte speciale