Xi Jinping cere menținerea navigației libere prin Strâmtoarea Ormuz. China solicită armistițiu imediat în Orientul Mijlociu

Președintele Xi Jinping din China a declarat luni că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz trebuie menținut în condiții normale, subliniind totodată necesitatea unui armistițiu complet în conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit agenției oficiale chineze Xinhua.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei convorbiri telefonice cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul global de petrol.

Orice perturbare a traficului în această zonă poate avea efecte directe asupra piețelor energetice globale și asupra stabilității economice internaționale.

În acest context, Xi Jinping a subliniat că „menținerea navigației normale prin Strâmtoarea Ormuz este în interesul comun al țărilor din regiune și al comunității internaționale”.

Declarația reflectă preocupările crescânde legate de securitatea transportului maritim în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În cadrul aceleiași discuții, liderul chinez a reiterat poziția Beijingului privind necesitatea unei încetări imediate a focului.

„China susține un armistițiu imediat și cuprinzător și insistă asupra soluționării disputelor prin mijloace politice și diplomatice”, a transmis Xi Jinping, potrivit Xinhua.

Această poziție este în linie cu politica externă tradițională a Chinei, care promovează dialogul și evitarea escaladării militare în zonele de conflict.

În ultimii ani, Beijingul a încercat să își consolideze rolul de mediator în regiune, inclusiv prin facilitarea reluării relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Iran în 2023.

Pe lângă aspectele legate de securitate regională, Xi Jinping a subliniat disponibilitatea Chinei de a aprofunda relațiile strategice cu Arabia Saudită. Liderul chinez a menționat intenția de a „consolida încrederea reciprocă strategică și de a extinde cooperarea practică”.

Arabia Saudită este unul dintre principalii furnizori de petrol ai Chinei, iar relațiile economice dintre cele două state au devenit din ce în ce mai strânse în ultimul deceniu. Parteneriatul include investiții în energie, infrastructură și tehnologii emergente.