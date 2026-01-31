Raed Arafat cere limitarea prin lege a accesului adolescenților la rețelele sociale

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că rețelele de socializare reprezintă un risc major pentru copii și adolescenți. În acest context, oficialul a cerut parlamentarilor inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul minorilor la aceste platforme. „Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Șeful DSU a afirmat că România ar trebui să analizeze adoptarea unor măsuri ferme, similare celor discutate sau aplicate deja în alte țări.

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, s-a întrebat acesta.

Potrivit acestuia, Franța, Australia, Regatul Unit și Norvegia „tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică”.

Raed Arafat a subliniat că inițiativa nu vizează cenzura, ci protejarea minorilor. „Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”, a afirmat acesta.

El a făcut o paralelă cu alte domenii strict reglementate și a susținut că abordarea ar trebui să fie una similară. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a explicat șeful DSU.

Raed Arafat a atras atenția asupra modului în care funcționează platformele online. „Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenției și generarea dependenței. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități”, a susținut oficialul.

În același timp, el a arătat că rețelele sociale au devenit un spațiu favorabil pentru cyberbullying, umilire publică, stigmatizare, presiune socială constantă și validare artificială.

„Pentru copii și adolescenți, aceste experiențe pot avea efecte profunde și de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale”, a subliniat acesta.

În acest context, el arată că simplele recomandări nu mai sunt suficiente. „A spune că „este doar responsabilitatea părinților” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, a explicat Raed Arafat.

Acesta a adăugat: „Este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere”.