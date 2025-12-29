Clip fals cu Raed Arafat. Avertismentul șefului DSU

Clip fals cu Raed Arafat. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment public în legătură cu un videoclip fals, distribuit intens pe internet, în care apare șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, prezentându-se drept beneficiarul unui presupus tratament revoluționar pentru diabet.

„În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat, secretar de stat în MAI și șef al DSU, apare prezentându-și cazul personal, susținând că ar fi fost bolnav de diabet și s-ar fi vindecat datorită unei presupuse «descoperiri personale revoluționare – Regenerarea metabolică a vaselor de sânge și a pancreasului»”, a transmis MAI.

Potrivit MAI, videoclipul face referire la autopsii și la observații despre efectele diabetului, ignorând însă competența reală a lui Raed Arafat, care este specialist în anestezie și terapie intensivă, nu în medicină legală sau anatomie patologică.

Ministerul oferă câteva sfaturi pentru identificarea videoclipurilor manipulate:

Verifică sursa – clipul provine de la o publicație oficială sau doar de la conturi suspecte?

Analizează detaliile vizuale – fețe sau mișcări nenaturale, sincronizare ciudată a buzelor, sunet neconcordant.

Fii atent la cereri de date personale sau bani – acestea sunt semne clare de fraudă.

Nu furnizați niciodată date personale pentru a cumpăra produse „miraculoase” online.

Nu luați decizii medicale bazate pe clipuri virale sau pe experiențe personale prezentate pe internet.

Urmați întotdeauna tratamentele prescrise de medicul specialist pentru diabet sau alte afecțiuni.

Raportați videoclipurile suspecte pe platformele de social media pentru a preveni răspândirea lor.

Ministerul atrage atenția că astfel de materiale nu doar că induc în eroare publicul, dar reprezintă și o amenințare la securitatea datelor personale, iar înlocuirea tratamentelor prescrise de medic cu „soluții miraculoase” poate fi periculoasă pentru sănătate.