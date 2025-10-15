Reorganizare la Ministerul de Interne. Predoiu anunță reforme și noi priorități

Ministerul Afacerilor Interne va trece printr-un amplu proces de reorganizare și modernizare, anunțat miercuri de ministrul Cătălin Predoiu. Scopul acestuia este creșterea eficienței instituționale și consolidarea siguranței publice în fața noilor provocări de securitate.

„În minister, în structuri, în arme, se desfășoară de câteva luni de zile și un efort important de regândire a unor proceduri, de regândire a unor forme, de modernizări, de încadrare în constrângeri bugetare pe care înțelegem să le abordăm responsabil”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Unul dintre primele domenii vizate de transformare este Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), instituție esențială în coordonarea intervențiilor rapide. Predoiu a menționat că proiectul de reformă a fost deja demarat și va fi extins către alte structuri ale ministerului.

Ministrul a explicat că obiectivul principal al întregului demers este alinierea structurilor MAI la ritmul rapid al transformărilor tehnologice și la cerințele actuale de securitate internă.

„E important să ne modernizăm permanent, să ne autoevaluăm, să căutăm forme și metode noi de a performa, în condiții de evoluții tehnologice accelerate și provocări care cresc în intensitate”, a spus acesta, precizând că direcția ministerului este ferm stabilită: „Știm unde vrem să mergem, iar această destinație este foarte simplu de descris: mai multă siguranță pentru cetățeni.”

Reorganizarea internă a început oficial pe 29 septembrie, când conducerea ministerului a inițiat un amplu proces de analiză și consultare menit „cu scopul de a răspunde mai eficient nevoilor de siguranţă ale cetăţenilor şi de a adapta structurile MAI la realităţile actuale”, potrivit reprezentanților instituției.

Acțiunea se desfășoară în trei etape majore: elaborarea conceptelor, dezbaterea publică a propunerilor și, în final, lansarea proiectelor de acte normative necesare aplicării reformei.

Cătălin Predoiu a explicat că printre priorități se numără eliminarea birocrației, reducerea paralelismelor și folosirea mai eficientă a resurselor.

Printre proiectele incluse în plan se află crearea unui sistem integrat de dispecerate pentru ordine publică, implementarea programului „e-Sigur” pentru colectarea datelor din trafic, dar și extinderea utilizării dronelor în misiuni operative. În paralel, vor fi optimizate serviciile pentru evidența persoanelor și pașapoarte, iar Inspectoratul pentru Imigrări urmează să fie integrat în Poliția de Frontieră.

În dialogul cu organizațiile sindicale din MAI, ministrul a oferit garanții că procesul de reorganizare nu va duce la pierderea locurilor de muncă.

„Nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”, a afirmat Predoiu, adăugând că discuțiile privind vârsta de pensionare se poartă doar la nivel de principiu, fără ca o decizie concretă să fi fost luată.