Predoiu anunță reformări în MAI. Discuții despre vârsta de pensionare și reorganizare structurală

Predoiu anunță reformări în MAI. Discuții despre vârsta de pensionare și reorganizare structurală
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat luni demararea unui amplu proces de reformă, despre care reprezentanții MAI au transmis într-un comunicat de presă că urmărește reorganizarea și eficientizarea instituției. Măsurile propuse includ comasări de structuri și creșterea vârstei de pensionare, însă fără disponibilizări. Predoiu a discutat aceste direcții atât cu structurile operative și sindicatele din sistem, cât și cu primarii din Asociația Municipiilor din România.

Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu sindicaliștii pentru a discuta reformarea MAI

În timpul ședinței, Cătălin Predoiu a prezentat liniile principale de reconfigurare structurală și funcțională. Procesul va fi derulat în trei etape, elaborarea conceptelor, dezbatere publică și lansarea proiectelor legislative necesare.

„Nu este o reconfigurare pentru a da oameni afară”, a declarat Predoiu, adăugând că discuția despre creșterea vârstei de pensionare este una de principiu, fără o decizie finală în acest moment.

Reprezentanții MAI au transmis că această reformă are ca scop modernizarea instituției și creșterea eficienței în serviciul cetățeanului.

Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump
Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump

În timpul ședinței s-a discutat modernizarea Jandarmeriei Române și reorganizarea Poliției de Frontieră

Printre domeniile vizate se află ordine și siguranță publică, gestionarea traficului, modernizarea Jandarmeriei Române și reorganizarea Poliției de Frontieră, cu integrarea Inspectoratului General pentru Imigrări. Planul include noi abordări privind managementul traficului, utilizarea dronelor și normarea personalului din Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Cătălin Predoiu cu reprezentanții MAI

Sursă foto: Facebook

Oficialii MAI au mai precizat că procesul de reformă va include întărirea protecției cadrelor prin lege, reconfigurarea criteriilor de acordare a gradelor superioare și limitarea birocrației prin reorganizarea aparatului central al ministerului.

Cătălin Predoiu s-a întâlnit și cu reprezentanții Asociației Municipiilor

Cătălin Predoiu s-a întâlnit și cu reprezentanții Asociației Municipiilor, unde accentul a fost pus pe eficientizarea serviciilor publice, în special a celor legate de siguranța traficului. Predoiu a arătat că există deja exemple de localități unde dispeceratele au fost integrate, dar la nivel național situațiile sunt variate.

Se lucrează la un sistem integrat de dispecerate și la implementarea programului „e-Sigur”, destinat colectării și analizei datelor din trafic, cu scopul de a reduce numărul accidentelor și de a eficientiza aplicarea sancțiunilor contravenționale.

