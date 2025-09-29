Fragmente de dronă, descoperite în județul Tulcea. SRI și MApN fac verificări

Ministerul Apărării a anunțat că luni, în județul Tulcea, au fost descoperite fragmente de dronă în urma unui apel la 112. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă”, a anunțat MApN, într-un comunicat de presă.

O echipă mixtă cu specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră face cercetări la locul indicat, iar fragmentele vor fi ridicate pentru expertizare.

România are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina și, în ultimii doi ani, a raportat peste 20 de încălcări ale spațiului aerian și căderi de fragmente pe teritoriul său, după ce Rusia a început să lovească porturile ucrainene de peste Dunăre.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat pe 13 septembrie că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, în zona localității Chilia Veche din județul Tulcea.

„La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”, transmitea, la acea vreme, MApN.

Autoritățile au transmis atunci un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care localnicii au fost informați despre riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească.

În ultima perioadă, activitatea dronelor rusești sau neidentificate a crescut, iar statele aliate au fost obligate să ia măsuri suplimentare pentru protejarea spațiului aerian.

În Polonia a avut loc o incursiune de drone pe 10 septembrie, însă și alte incidente similare s-au produs pe parcursul războiului. De asemenea, alte state care au avut probleme au fost Norvegia, Danemarca, dar și Estonia.