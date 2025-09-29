Fragmente de dronă, descoperite în județul Tulcea. SRI și MApN fac verificări
Ministerul Apărării a anunțat că luni, în județul Tulcea, au fost descoperite fragmente de dronă în urma unui apel la 112. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă”, a anunțat MApN, într-un comunicat de presă.
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, luni, 29 septembrie, a primit o sesizare despre existența unor fragmente de dronă în zona canalului Șontea Nouă din județul Tulcea, după un apel la 112.
O echipă mixtă cu specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră face cercetări la locul indicat, iar fragmentele vor fi ridicate pentru expertizare.
România are o frontieră terestră de 650 de kilometri cu Ucraina și, în ultimii doi ani, a raportat peste 20 de încălcări ale spațiului aerian și căderi de fragmente pe teritoriul său, după ce Rusia a început să lovească porturile ucrainene de peste Dunăre.
Drona rusească care a intrat în România
Ministerul Apărării Naționale a anunțat pe 13 septembrie că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, în zona localității Chilia Veche din județul Tulcea.
„La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”, transmitea, la acea vreme, MApN.
Autoritățile au transmis atunci un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care localnicii au fost informați despre riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească.
Activitatea dronelor a crescut
În ultima perioadă, activitatea dronelor rusești sau neidentificate a crescut, iar statele aliate au fost obligate să ia măsuri suplimentare pentru protejarea spațiului aerian.
În Polonia a avut loc o incursiune de drone pe 10 septembrie, însă și alte incidente similare s-au produs pe parcursul războiului. De asemenea, alte state care au avut probleme au fost Norvegia, Danemarca, dar și Estonia.
