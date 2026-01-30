Grevă în educație, în plin an școlar. Perioada aleasă de profesori special pentru a-i pune în dificultate pe elevi

Profesorii anunță declanșarea unor greve de avertisment chiar în zilele în care elevii susțin simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, în luna martie. În paralel, pe 2 februarie va fi lansat referendumul intern pentru o posibilă grevă generală, anunță Federația Sindicatelor Libere din Educație.

Primăvara se anunță una dificilă pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a. Federația Sindicatelor Libere din Educație „Spiru Haret” a comunicat oficial că cadrele didactice vor intra în grevă de avertisment exact în intervalele orare dedicate simulărilor examenelor naționale, considerate momente-cheie ale anului școlar.

Hotărârea este motivată de nemulțumirile față de măsurile incluse în pachetul de austeritate cunoscut sub numele de „Legea Bolojan ”. Potrivit Edupedu.ro, decizia este consemnată într-o adresă oficială semnată de președintele federației, Marius Nistor.

Colegiul Liderilor Federației a dat undă verde declanșării acțiunilor de protest, care vor fi precedate de greve de avertisment. Acestea sunt programate să aibă loc câte două ore pe zi, pe durata simulărilor: între 16 și 18 martie 2026, pentru clasa a VIII-a, și între 23 și 26 martie, pentru simularea examenului de Bacalaureat.

„Colegiul Liderilor Federației a aprobat greva, precedată de greva de avertisment, în perioada desfășurării simulărilor examenelor naționale, precum și ulterior”, se arată în documentul citat.

Acțiunea va fi supusă validării membrilor de sindicat printr-un referendum intern, care va începe pe 2 februarie 2026. Totodată, protestele fac parte dintr-un calendar mai amplu de acțiuni sindicale, prima fiind anunțată pentru data de 4 februarie, în fața Guvernului, alături de celelalte două federații din educație. „De altfel, aceste proteste fac parte dintr-un val mai larg de acțiuni, dintre care, prima va fi la 4 februarie, în fața Guvernului, ale celor trei federații sindicale”, se mai precizează în documentul Federației „Spiru Haret”.

Revendicările cadrelor didactice rămân neschimbate, iar la proteste se alătură și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, care susține formarea unui front comun al întregii comunități educaționale.

Sindicaliștii cer revenirea la norma didactică prevăzută anterior în Legea învățământului, reducerea numărului de elevi din clasă la nivelul existent înainte de măsurile de austeritate, majorarea remunerației pentru plata cu ora, despre care susțin că a fost coborâtă la nivelul unui muncitor necalificat, precum și restabilirea sistemului de burse pentru elevi și studenți la nivelul anterior.

Marius Nistor a declarat la Prima News că efectele acestor măsuri sunt deja vizibile în școli. Potrivit acestuia, ele au dus la „degradarea calității actului educațional, la imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii, la creșterea riscului de eșec și abandon școlar”.

Sindicatele estimează că simpla majorare a numărului de elevi din clasă pune în pericol peste 2.000 de posturi didactice. Programarea protestelor în perioade considerate extrem de sensibile pentru elevi este văzută ca un semnal clar al determinării sindicatelor de a crește presiunea asupra Guvernului.