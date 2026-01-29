Liderii coaliției, chemați de Nicușor Dan la negocieri. Șefia SRI și legea bugetului, pe agendă. Bolojan, cap de listă

Președintele Nicușor Dan a intrat puternic în negocierile politice, chemându-i pe liderii coaliției la Cotroceni pentru discuții individuale. Subiectele abordate includ numirile șefilor serviciilor secrete de la SRI și SIE, Legea bugetului de stat pentru 2026 și alte proiecte cu impact major, arată Știri pe surse.

Primul care a participat la negocieri a fost premierul Ilie Bolojan, care a discutat cu Nicușor Dan luni, într-o întâlnire concentrată pe aspecte tehnice, dar și pe Legea bugetului.

Conform sursei, președintele ar fi solicitat ca viitoarea lege să includă prevederi speciale pentru bugetul Primăriei Capitalei, ținând cont de rezultatele referendumului din noiembrie 2024.

În urma discuțiilor, Nicușor Dan a subliniat că taxele și impozitele colectate la nivel local trebuie să fie gestionate centralizat de Primăria Generală și apoi redistribuite sectoarelor pe criterii clare aprobate de Consiliul General.

Miercuri după-amiază, Nicușor Dan a avut o întâlnire și cu liderul USR, Dominic Fritz, iar până la sfârșitul săptămânii sunt așteptate discuții cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Președintele a insistat asupra necesității unei „reechilibrări a distribuției de fonduri între Primăria Capitalei și primăriile de sector” și a avertizat că discuțiile vor fi dificile, din cauza refuzului unor partide de a recunoaște noua ierarhie financiară din municipiu.

Nicușor Dan a considerat urgentă adoptarea bugetului și a subliniat că resursele trebuie centralizate la Primăria Capitalei pentru a putea finanța investițiile majore din oraș.

La începutul acestei săptămâni, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția asupra situației critice a bugetului municipal. El a arătat că, pentru luna ianuarie, sunt disponibili doar cinci milioane de lei, sumă insuficientă pentru buna funcționare a administrației și care pune probleme serioase în gestionarea cheltuielilor.