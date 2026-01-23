Ultimele calcule pentru numirile în fruntea SRI și SIE. Nicușor Dan a anunțat când vor avea loc

Numirile la conducerea SRI şi SIE ar putea avea loc în următoarele săptămâni, a declarat, joi noaptea, preşedintele Nicuşor Dan. În ceea ce privește corpul diplomatic, șeful statului a afirmat că unii ambasadori ar urma să fie înlocuiți în vară.

La Bruxelles, preşedintele a fost întrebat despre stadiul negocierilor politice pentru nominalizarea directorilor SRI şi SIE, precum şi despre momentul votului în Parlament.

„Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”, a răspuns şeful statului.

Referitor la numirea noii serii de ambasadori, Nicușor Dan a explicat că schimbările vor avea loc în vară, motivând că unii diplomaţi au copii înscrişi la şcoli din ţările în care activează.

„Deci, pentru o parte importantă dintre ambasadori, schimbarea se va produce în vara acestui an. Sunt oameni care au făcut patru sau chiar cinci ani din mandat şi criteriile evident o să fie de profesionalism”, a mai spus președintele.

În ultimele săptămâni, mai multe nume au fost vehiculate pentru aceste funcții, printre care Claudiu Manda, secretarul general al PSD, și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.

Întrebat recent despre această ipoteză, Marius Lazurca a afirmat că nu poate confirma sau infirma dacă i s-ar fi propus conducerea SRI sau SIE de către președintele Nicușor Dan. El a subliniat însă că, încă de la prima discuție cu șeful statului, i-a comunicat că un diplomat se află la dispoziția președintelui ori de câte ori este nevoie.

„Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație”, a spus el la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă ar accepta conducerea unui serviciu de informații în cazul unei propuneri venite de la președintele României, Marius Lazurca a evitat să ofere un răspuns clar.

El a explicat că nu consideră potrivit ca un posibil șef al unui serviciu să comenteze speculațiile apărute în acest sens.

„Nu pot să comentez rumoarea pe care am văzut-o și eu cu oarecare surpriză și, drept să vă spun, căreia nu i-am dat foarte multă atenție. Nu i-am dat foarte multă atenție dintr-un motiv atât de simplu încât mi-e foarte ușor să îl explic: am atâtea pe cap încât nu pot pierde vremea citind speculații sau rumorile care circulă, fără voia mea și, dacă doriți, împotriva voii mele, în presă”, a mai spus Lazurca.