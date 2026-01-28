Politica

Trecere României la moneda euro. Calculele lui Bolojan

Comentează știrea
Trecere României la moneda euro. Calculele lui BolojanSursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Aderarea României la zona euro nu este, în acest moment, o prioritate aflată pe agenda imediată a Guvernului, însă ar putea deveni una dintre temele majore ale dezbaterii politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028.

Declarația a fost făcută miercuri, la Berlin, de premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei discuții privind parcursul economic al României și obiectivele pe termen mediu.

Șeful Executivului a subliniat că principalul obstacol în calea adoptării monedei euro rămâne nivelul ridicat al deficitului bugetar, care plasează România în afara criteriilor necesare pentru aderare.

Deficitul bugetar, principalul blocaj în drumul spre euro

Premierul a explicat că, spre deosebire de alte state din regiune, România nu îndeplinește în prezent condițiile fiscale cerute pentru intrarea în zona euro. El a oferit exemplul Bulgariei, care se află într-o situație mai avansată din acest punct de vedere.

Ceasuri de 130.000 de euro, case de 500.000 de euro și venituri zero. Profilul contribuabilului vizat de ANAF
Ceasuri de 130.000 de euro, case de 500.000 de euro și venituri zero. Profilul contribuabilului vizat de ANAF
Iarnă năprasnică în Republica Moldova. Vremea pregăteşte noi surprize
Iarnă năprasnică în Republica Moldova. Vremea pregăteşte noi surprize

„În ceea ce priveşte aderarea României la zona euro, Bulgaria îndeplineşte condiţiile legate de componenta de deficit. Aşa cum ştiţi, România a avut în aceşti ani nişte deficite foarte mari şi, până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, România se află într-un proces de corecție fiscală, însă acesta necesită timp și măsuri susținute pentru a fi credibil în fața partenerilor europeni.

Țintele de deficit asumate de Guvern

Ilie Bolojan a precizat că Executivul și-a stabilit pentru anul în curs o țintă de deficit bugetar situată între 6,2% și 6,3% din PIB. Obiectivul pe termen mediu este reducerea treptată a acestui indicator până la pragul de 3%, considerat criteriu esențial pentru aderarea la zona euro.

„Suntem într-o situaţie în care ne reducem deficitele. Ţinta pe anul acesta este de aproximativ 6,2-6,3% şi ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3%, până în 2030”, a explicat premierul.

Această traiectorie fiscală este una asumată în relația cu instituțiile europene și reprezintă o condiție-cheie pentru stabilitatea macroeconomică a României, indiferent de calendarul adoptării monedei euro.

euro

Euro. Sursa foto: Freepik

Aderarea la euro, posibil subiect de consens politic în 2028

Șeful Guvernului a indicat că tema adoptării monedei euro ar putea căpăta relevanță politică majoră în apropierea alegerilor parlamentare din 2028. În opinia sa, acest subiect ar putea genera un consens larg între principalele forțe politice, similar cu momentele istorice ale aderării României la Uniunea Europeană și NATO.

„Consider că această temă legată de aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază, în România, la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut în anii anteriori, atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a sugerat astfel că adoptarea euro nu poate fi un demers izolat al unui singur guvern, ci presupune o asumare politică largă și stabilitate pe termen lung.

Mesajul premierului vine într-un moment în care Europa de Est se reorientează către zona Euro

Declarațiile premierului vin într-un context regional în care unele state din Europa Centrală și de Est avansează mai rapid spre zona euro. Bulgaria este frecvent menționată ca exemplu, având un deficit bugetar mai redus și pași concreți făcuți în direcția integrării monetare.

Pentru România, diferența este dată de anii de deficite ridicate, de presiunea pe cheltuielile bugetare și de nevoia unor reforme structurale consistente, în special în zona administrației publice și a colectării fiscale.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:52 - Bordea se diagnostichează singur de pe YouTube. Care e ultima boală de care suferă
21:41 - Ceasuri de 130.000 de euro, case de 500.000 de euro și venituri zero. Profilul contribuabilului vizat de ANAF
21:35 - Iarnă năprasnică în Republica Moldova. Vremea pregăteşte noi surprize
21:27 - Emma Heming Willis explică de ce Bruce Willis nu a conștientizat boala care l-a forțat să se retragă din actorie
21:20 - Administrația Trump reevaluează comunicarea și acțiunile după împușcarea lui Alex Pretti în Minnesota
21:11 - O nouă lovitură dată de PRO TV. Evenimentul sportiv care se va vedea pe Voyo

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale