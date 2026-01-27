O nouă taxă intră în vigoare din februarie, iar impozitul la casă poate crește cu 30%

Începând cu februarie 2026, tot mai mulți proprietari de case riscă să plătească un impozit semnificativ mai mare pe locuință, după ce mai multe primării din România au început să aplice o interpretare extinsă a Codului fiscal privind „dotările de lux”.

În practică, această reevaluare poate duce la creșteri de până la 30% ale impozitului anual, chiar și pentru imobile care, până acum, erau considerate locuințe obișnuite.

Modificarea nu vine sub forma unei taxe noi adoptate explicit prin lege, ci prin aplicarea unor prevederi deja existente, coroborate cu documente administrative emise de autoritățile locale. Elementul-cheie este încadrarea locuinței într-o categorie superioară de impozitare, pe baza existenței unor dotări considerate „neesențiale”, precum piscinele exterioare, grădinile amenajate, foișoarele sau sistemele de irigații permanente.

Creșterea impozitului nu se aplică automat tuturor proprietarilor, ci apare în urma unei evaluări administrative realizate de compartimentele de taxe și impozite locale.

În multe cazuri, proprietarii sunt notificați printr-un document oficial emis de primărie, care solicită actualizarea declarației fiscale privind clădirea și terenul aferent.

Acest document are rolul de a verifica dacă imobilul deține dotări suplimentare care pot influența valoarea impozabilă. Dacă proprietarul confirmă existența acestora sau dacă autoritatea locală le identifică în urma unor verificări, locuința poate fi reîncadrată ca imobil cu dotări de lux. Din acel moment, impozitul anual se recalculează, iar majorarea poate ajunge, în unele localități, la aproximativ 30%.

Piscinele, chiar și cele de dimensiuni reduse sau construite pentru uz personal, sunt considerate elemente care cresc semnificativ valoarea unei proprietăți. În același registru intră și grădinile amenajate cu sisteme permanente, alei pavate, iluminat decorativ sau construcții auxiliare.

Autoritățile locale susțin că aceste dotări depășesc standardul minim al unei locuințe și justifică o impozitare mai mare, în linie cu principiul echității fiscale. Argumentul este că proprietățile cu un nivel ridicat de confort trebuie să contribuie mai mult la bugetul local, chiar dacă nu sunt utilizate în scop comercial.

Termenul din februarie 2026 nu este ales întâmplător. Multe primării au anunțat că, de la începutul acelui an fiscal, vor finaliza actualizarea bazelor de date cadastrale și corelarea lor cu declarațiile fiscale depuse de proprietari. Acest proces permite identificarea discrepanțelor dintre situația reală a imobilelor și datele existente în evidențele fiscale.

În plus, unele administrații locale au început deja controale tematice în zonele rezidențiale de case, folosind imagini aeriene, date cadastrale și autorizații de construire mai vechi. Proprietarii care nu au declarat anumite dotări riscă nu doar majorarea impozitului, ci și recalcularea retroactivă a obligațiilor fiscale.

Specialiștii în fiscalitate recomandă proprietarilor să verifice cu atenție documentele depuse la primărie și să solicite clarificări scrise privind modul de calcul al impozitului. Este important de știut dacă majorarea se aplică strict clădirii, terenului sau ambelor componente.

De asemenea, proprietarii au dreptul să conteste decizia de reîncadrare fiscală, dacă pot demonstra că dotările invocate nu îndeplinesc criteriile stabilite de consiliul local sau nu sunt funcționale. În unele cazuri, simpla existență a unei piscine neutilizabile sau a unei grădini fără sisteme permanente poate face diferența în evaluare.

Deși măsura este aplicată la nivel local, efectul ei poate deveni unul național, pe măsură ce tot mai multe primării adoptă aceeași interpretare. Pentru bugetele locale, majorarea impozitelor reprezintă o sursă suplimentară de venit într-un context de presiune financiară crescută.

Pentru proprietari, însă, această schimbare marchează o nouă etapă în relația cu administrația fiscală, în care elementele considerate până acum simple îmbunătățiri ale calității vieții pot deveni criterii de taxare suplimentară.

Din februarie 2026, piscina din curte sau grădina atent amenajată nu mai sunt doar simboluri ale unui stil de viață confortabil, ci pot deveni factori direcți de creștere a impozitului pe locuință. Documentul emis de primărie, aparent banal, poate avea un impact financiar real, iar ignorarea lui poate costa scump.