ANAF introduce o nouă taxă în evidența fiscală. Au fost actualizate și formularele fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat un nou ordin prin care introduce o taxă suplimentară în evidența fiscală și actualizează o serie de formulare utilizate de contribuabili persoane juridice, persoane fizice și entități nerezidente.

Schimbările urmăresc alinierea vectorului fiscal la obligațiile apărute în urma legislației recente, precum și adaptarea formularelor fiscale la aceste cerințe. Vectorul fiscal reprezintă ansamblul obligațiilor de plată — impozite, taxe și contribuții — pe care un contribuabil le are față de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în funcție de tipul activității desfășurate.

Elementul central al Ordinului nr. 15/2026 îl constituie includerea taxei logistice aferente gestionării fluxurilor de bunuri extracomunitare în categoria obligațiilor administrate de ANAF. Astfel, această taxă intră oficial în vectorul fiscal al contribuabililor care, potrivit legii, au obligația de declarare și plată.

Ca urmare, contribuabilii vizați trebuie să își actualizeze situația fiscală prin completarea corespunzătoare a formularelor de înregistrare sau de mențiuni.

Actul normativ care modifică și completează Ordinul ANAF nr. 1.699/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 14 ianuarie 2026. Ordinul a fost emis în baza Codului fiscal, a Codului de procedură fiscală și a Legii nr. 239/2025 privind măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și a primit avizul Ministerul Finanțelor la finalul anului 2025.

Ordinul introduce modificări structurale în mai multe formulare utilizate în relația cu ANAF, fără a le schimba denumirea sau destinația, ci doar pentru a reflecta includerea taxei logistice.

Formularul 010, destinat persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, conține acum o poziție distinctă pentru taxa logistică în secțiunea „alte impozite și taxe”. Contribuabilii trebuie să marcheze explicit intrarea sau ieșirea din evidență pentru această obligație, în termenele prevăzute de lege.

Actualizări similare sunt introduse și în formularul 013, utilizat de nerezidenții cu sedii permanente în România, precum și în formularul 015, destinat nerezidenților fără sediu permanent. În toate aceste situații, taxa logistică este menționată distinct în vectorul fiscal.

Totodată, formularul 016, aferent persoanelor juridice străine cu sediul în România, a fost adaptat pentru a include această nouă obligație.

Pentru contribuabilii persoane fizice, ordinul aduce ajustări formularelor 020 și 030, utilizate în funcție de existența sau nu a codului numeric personal. În cadrul acestora a fost introdusă o secțiune dedicată altor impozite și taxe, în care sunt incluse și accizele, atunci când legislația le impune.

Formularul 070, destinat persoanelor fizice care desfășoară activități independente sau profesii libere, include acum o rubrică separată pentru taxa logistică aplicabilă bunurilor extracomunitare.

De asemenea, formularul 700, utilizat pentru declararea electronică a modificărilor fiscale ulterioare, a fost actualizat pentru a reflecta aceeași obligație, respectând regulile privind înscrierea și radierea din evidență.

Modificările sunt relevante în special pentru contribuabilii care gestionează vectorul fiscal exclusiv prin Spațiul Privat Virtual.