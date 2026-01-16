Somații emise de Primăria Sibiu pe numele soților Iohannis. Cei doi au datorii la stat

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, apar în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu cu restanțe la plata taxelor și impozitelor locale. Informațiile sunt publice pe platforma administrației locale și arată că, pe numele celor doi, au fost emise somații de plată la finalul anului 2025, ca urmare a unor datorii către bugetul local.

Potrivit datelor afișate, Primăria Municipiului Sibiu a întocmit două somații distincte care îi vizează pe Klaus și Carmen Iohannis. Una dintre acestea este emisă exclusiv pe numele lui Carmen Georgeta Iohannis, iar cealaltă îi are ca destinatari pe ambii soți. Documentele sunt datate 8 octombrie 2025 și au fost generate ca urmare a unor obligații fiscale locale neachitate la termen.

Conform evidențelor, somația emisă pe numele lui Carmen Georgeta Iohannis are numărul 227306, cu titlul executoriu 227305, iar cea emisă pe numele lui Klaus Werner Iohannis și Carmen Georgeta Iohannis poartă numărul 209857, cu titlul executoriu 209856. Publicarea acestor informații este rezultatul procedurilor standard de evidență fiscală derulate de autoritățile locale.

În cazul somațiilor emise, valoarea exactă a sumelor datorate și tipul precis al obligațiilor fiscale nu sunt accesibile publicului. Aceste informații sunt încadrate la secret fiscal și nu pot fi consultate în detaliu de către terți.

Datele disponibile arată că somațiile afișate pe site-ul Primăriei Sibiu vizează exclusiv restanțe față de bugetul local, fără legătură cu eventuale proceduri sau spețe gestionate de ANAF. Este vorba de un cadru administrativ distinct, aflat în responsabilitatea autorităților locale.

Materialul explică faptul că somațiile de plată sunt emise atunci când o persoană cu domiciliu sau proprietăți într-o localitate înregistrează întârzieri la achitarea taxelor și impozitelor locale. Printre obligațiile vizate se pot număra impozitul pe clădiri, pe terenuri, pe autoturisme sau alte taxe administrative, inclusiv cele legate de servicii precum salubritatea.

De asemenea, primăriile pot emite somații și în situația în care anumite amenzi aplicate de Poliția Locală nu sunt achitate. În astfel de cazuri, autoritatea locală are obligația legală de a recupera sumele datorate la buget. Somația reprezintă primul pas formal înaintea declanșării procedurilor de executare silită, dacă plata nu este efectuată.

Conform procedurii, atunci când somația nu poate fi comunicată direct, prin poștă cu confirmare de primire, legea permite transmiterea prin publicitate. Aceasta presupune afișarea documentelor la sediul instituției și pe site-ul oficial, iar după expirarea unui anumit termen, actele sunt considerate comunicate.

Emiterea somațiilor în octombrie 2025 indică faptul că restanțele existau deja la acel moment, după depășirea termenelor obișnuite de plată. În mod curent, scadențele pentru impozitele locale sunt stabilite în prima parte a anului, unele obligații având termen-limită și în luna septembrie.

Potrivit Codului de procedură fiscală, somația acordă un termen de aproximativ 15 zile de la comunicare pentru plata voluntară. Dacă acest termen este depășit, autoritatea poate trece la măsuri de executare silită, precum popriri sau sechestre. Dreptul de a urmări creanțele fiscale se prescrie, în general, în termen de cinci ani.