Cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis, respinsă de instanță

Tribunalul Sibiu a respins solicitarea Statului Român, transmisă prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (ANAF), de a institui sechestru asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.

Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în dosarul fostului președinte.

„(...) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”, arată instanța, potrivit sursei.

ANAF, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a depus la instanța competentă o cerere prin care solicită ca fostul președinte Klaus Iohannis să fie obligat să plătească despăgubiri pentru nefolosirea cotei sale de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arată în comunicatul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit sursei citate, deoarece familia Iohannis a refuzat să achite sumele voluntar, instanței i s-a cerut și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acesteia, pentru a garanta recuperarea sumelor datorate statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, au spus reprezentanţii ANAF.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat, legal, jumătate dintr-un imobil situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, aparținând familiei Iohannis, ca urmare a unei moșteniri vacante prin care statul român a dobândit dreptul de coproprietate.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituția nu avea până atunci indicii că soții Iohannis intenționează să achite sumele datorate pentru imobil și că va demara acțiunea în instanță, solicitând atât plata sumelor restante, cât și instituirea măsurilor asigurătorii.

„Între ANAF şi cei doi soţi a existat corespondenţă pe două paliere, o dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului şi, pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat", a explicat şeful ANAF, la postul B1 TV.

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al case În septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al case.

După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Braşov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, anulase contractul de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu "încheiat între pârâţii Baştea Ioan - decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Iohannis Carmen Georgeta şi Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători", potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţei.