Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF pentru chiriile neplătite. Bunurile familiei, puse sub sechestru

Klaus Iohannis, fostul președinte al României, a fost dat în judecată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care solicită plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a jumătății dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Procesul a fost deschis la Tribunalul Sibiu. Conform estimărilor, suma datorată se ridică la aproximativ un milion de euro, reprezentând chiria încasată timp de 16 ani pentru spațiul comercial de pe strada Nicolae Bălcescu, la care se adaugă dobânzi și penalități stabilite de un expert independent.

ANAF a solicitat și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor deținute de Klaus și Carmen Iohannis, pentru garantarea recuperării sumelor datorate statului.

Imobilul situat în centrul Sibiului, asupra căruia statul român a preluat cota de 1/2, se află într-o stare avansată de degradare. Autoritățile au constatat infiltrații în structura clădirii și tencuială deteriorată. Pe 3 octombrie, ANAF a anunțat oficial că a intrat în posesia cotei de proprietate care a aparținut lui Klaus Iohannis până în 2015.

Conform Fiscului, foștii proprietari au permis accesul inspectorilor fără a fi prezenți, ceea ce a făcut necesară schimbarea yalei pentru preluarea efectivă a imobilului. Aceasta a fost posibilă prin procedura de moștenire vacante, prin care statul a dobândit dreptul de coproprietate asupra spațiului comercial, sub coordonarea Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu și a Direcției Generale Regionale Brașov.

Adrian Nica, președintele ANAF, a declarat că instituția are obligația legală de a administra și valorifica bunurile intrate în patrimoniul statului: „Am acționat în conformitate cu legea, respectând procedurile și asigurând drepturile statului ca proprietar”.

Familia Iohannis nu a răspuns notificărilor privind eliberarea spațiului și plata sumelor datorate. În lipsa unui răspuns oficial, ANAF a considerat că fostul președinte refuză predarea imobilului și a procedat la preluarea acestuia.

Suma pe care ANAF o revendică, estimată la aproximativ un milion de euro, reprezintă valoarea lipsei de folosință a spațiului comercial în perioada 1999–2015, când imobilul a fost închiriat unei bănci.

Decizia instanței privind un alt imobil din Sibiu, situat pe strada Gheorghe Magheru, a stabilit că imobilul intră în proprietatea statului, iar pentru recuperarea prejudiciului, ANAF trebuia să obțină dreptul de proprietate și asupra spațiului de pe Nicolae Bălcescu.

Imobilele au aparținut inițial soților Eliseu și Maria Ghenea și au fost confiscate în perioada comunistă. După 1990, Ioan Baştea, strănepot al Mariei Ghenea, a obținut în instanță anularea naționalizării.

La 1 iunie 1999, Klaus și Carmen Iohannis s-au prezentat la notar pentru formalitățile succesorale, Klaus reprezentându-l pe Ioan Baştea. În urma acestei proceduri, Baştea a devenit proprietar al imobilului de pe Nicolae Bălcescu 29 și, împreună cu Carmen Iohannis și Georgeta Lăzurcă, a dobândit și dreptul de proprietate asupra imobilului de pe Gheorghe Magheru 35.

În aceeași zi, Baştea a vândut jumătate din imobilul de pe Nicolae Bălcescu soților Iohannis pentru 3.200 de dolari. În cei 17 ani următori, spațiul comercial a generat venituri totale de aproximativ 1,3 milioane de lei, echivalentul a circa 260.000 de euro la cursul actual.