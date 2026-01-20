De ce au crescut diferit impozitele locale. Calculele pe care nu le știu românii

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat motivele pentru care impozitele locale au crescut diferit de la o localitate la alta, arătând că politicile aplicate de primării au generat discrepanțe semnificative între contribuabili.

„Sunt primării și primării. Există un interval de impozitare a imobilelor sau a autoturismelor. Unele primării au ținut la maxim, alte primării au ținut la nivelul minim impozitele. Unii au făcut indexarea cu inflația, alții au uitat să facă indexarea cu inflația”, a declarat Tanczos Barna, la Digi 24.

Vicepremierul a spus că lipsa unei aplicări unitare a dus la situații în care românii plătesc sume foarte diferite pentru aceleași tipuri de proprietăți.

Tanczos Barna a mai explicat că impozitele și taxele locale nu sunt preluate de Guvern, ci rămân la nivelul administrațiilor locale. „Am susținut de fiecare dată ca aceste impozite să rămână la bugetul local și banii niciodată să nu fie luați de guvern. La fel susținem de zeci de ani că impozitul pe venit trebuie să rămână în proporție de 100% la autoritatea locală, la primărie, la consiliul local sau la județ. Această schemă, astăzi, există”, a spus vicepremierul.

Vicepremierul a vorbit și despre funcționarea fondului de solidaritate, destinat sprijinirii administrațiilor locale care nu se pot susține din venituri proprii: „Primăriile care nu se pot susține primesc o echilibrare. În 2025, am generalizat pentru prima dată acest fond de solidaritate. Nu poți să pui semnul egalității între o administrație de 2.000 de cetățeni și una de 200.000 de cetățeni”. Acesta a precizat că mecanismul funcționează la nivel național, nu în interiorul județelor.

„Cel mai mic județ din țară, Covasna. Nu poți să spui că Bucureștiul are din ce să plătească tot și o comună trebuie să rămână nelocuită. Acest fond de solidaritate trebuie continuat”, a adăugat vicepremierul.

Referitor la propunerea privind impozitarea progresivă, Tanczos Barna a declarat că discuția există, dar nu este momentul pentru o schimbare de sistem.

„Nu cred că este momentul să schimbăm acum sistemul de impozitare, nici nu avem consens în coaliție pe această temă”, a spus vicepremierul, menționând că în trecut s-a opus ferm acestei idei, dar că poziția sa s-a nuanțat.

„Acum un an sau doi ani aș fi zis nu hotărât la impozitarea progresivă. Înțeleg că sunt foarte multe argumente pro și contra, dar nu cred că este momentul pentru România”, a adăugat acesta.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a readus în discuție impozitarea progresivă, ca soluție pentru un sistem fiscal mai echitabil, în contextul majorărilor de taxe: „Asta este singura soluţie pentru orice ţară civilizată din Uniunea Europeană. Singura soluţie este impozitarea progresivă. Impozitarea progresivă are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale şi analize care arată cât de mulţi bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”. Întrebat dacă a fost afectat personal de creșterea impozitelor, Manole a răspuns: „Au plătit părinții mei și soția mea, pentru că eu nu am o proprietate. Dar da, impozitele au crescut considerabil”.