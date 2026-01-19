Cum vor arăta facturile reale ale românilor după noile impozite pe proprietate în 2026. Simulări pe cazuri concrete în orașe diferite

Noile reguli privind impozitul pe clădiri în 2026 folosesc o valoare impozabilă actualizată și cote stabilite de consiliile locale. Vedem simulari pentru proprietăți din București, Cluj și Iași, cu calcule pe baza datelor oficiale.

Anul 2026 aduce modificări semnificative în modul în care sunt calculate impozitele pe clădiri pentru persoanele fizice în România. Aceste schimbări sunt rezultatul actualizării „valorii impozabile” a proprietăților, un indicator legal folosit pentru calculul taxei datorate la bugetul local, precum și a cotelor stabilite anual de autoritățile locale.

În practică, facturile pe care românii le vor primi în 2026 pot fi semnificativ mai mari față de anul precedent, în funcție de oraș, valoarea impozabilă actualizată și cotele decise de consiliile locale din fiecare municipiu.

Modificările recente aplicabile de la 1 ianuarie 2026 stabilesc că valoarea impozabilă a unei locuințe este determinată la nivel național conform unui coeficient general, corelat cu un preț de bază pe metru pătrat, iar apoi se aplică cotele locale de impozitare stabilite de consiliile locale.

De exemplu, pentru București valoarea impozabilă de referință aprobată este de aproximativ 2.677 lei/mp, vizând actualizarea fiscală pentru clădiri și locuințe.

Aceste actualizări au fost adoptate în baza prevederilor articolului 457 din Codul Fiscal și a hotărârilor locale privind taxele și impozitele pentru anul 2026.

În termeni practici, impozitul pe clădiri pentru persoane fizice se obține prin aplicarea formulei:

Impozit anual = Valoarea impozabilă x cota de impozitare

unde:

valoarea impozabilă este stabilită pentru fiecare localitate prin prețul de referință pe metru pătrat (de exemplu ~2.677 lei/mp în București pentru 2026);

cota de impozitare este decisă anual de autoritatea locală, conform legii, și diferă între tipuri de clădiri (rezidențiale vs. nerezidențiale).

Coeficienți de corecție pot fi de asemenea aplicați pe rangul localității și zona administrativă urbană. Acești coeficienți modifică valoarea impozabilă efectivă pentru calcul și pot duce la diferențe mari între orașe sau sectoare dintr-un oraș.

Mai jos sunt prezentate simulari estimate pentru câteva cazuri tipice de proprietăți rezidențiale, bazate pe valorile impozabile și cotele de impozitare decise pentru 2026, extrapolate din hotărârile locale disponibile și informațiile publice:

În capitală, Consiliul General al Municipiului București a stabilit o cotă de impozit de 0,1% pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice în 2026.

Simulare pentru o locuință obișnuită de 70 mp:

Valoare impozabilă: 70 mp x 2.677 lei/mp = 187.390 lei

Cota impozit: 0,1%

Impozit anual estimat = 187.390 x 0,001 = 187,39 lei

Pentru un apartament mai mare, de 100 mp:

Valoare impozabilă: 100 mp x 2.677 lei/mp = 267.700 lei

Impozit anual estimat = 267,70 lei

Aceste sume reprezintă impozitul anual brut fără alte reduceri sau majorări locale.

În Cluj-Napoca, consiliul local a decis pentru 2026 o cotă de impozit de 0,2% pentru clădirile nerezidențiale, iar pentru cele rezidențiale pot fi cote diferite stabilite anual.

Presupunând o cotă de 0,1% pentru clădiri rezidențiale (similară cu alte orașe mari):

Simulare pentru o casă de 80 mp:

Valoare impozabilă: 80 mp x 2.677 lei/mp = 214.160 lei

Cota de impozit: 0,1%

Impozit anual estimat = 214,16 lei

Pentru o locuință de 120 mp:

Valoare impozabilă: 120 mp x 2.677 lei/mp = 321.240 lei

Impozit anual = 321,24 lei

Aceste simulări arată cum valoarea impozabilă actualizată influențează direct factura finală, iar diferențele între municipii pot exista din cauza modului de calcul și a cotelor aprobate de autoritățile locale.

În Iași, hotărârea locală privind taxele și impozitele pentru 2026 prevede majorări minime conform legislației în vigoare, inclusiv în privința impozitului pe clădiri pentru persoane fizice.

Presupunând aceeași valoare impozabilă de 2.677 lei/mp și o cotă locală de 0,1%:

Simulare pentru o garsonieră de 40 mp:

Valoare impozabilă: 40 mp x 2.677 lei/mp = 107.080 lei

Impozit anual estimat = 107,08 lei

Pentru o locuință de 90 mp:

Valoare impozabilă: 90 mp x 2.677 lei/mp = 240.930 lei

Impozit anual estimat = 240,93 lei

În practică, sumele finale pot diferi ușor în funcție de coeficienții aplicabili zonelor (de exemplu, centru sau cartiere perifrice) și de deciziile consiliului local privind eventuale reduceri sau facilități fiscale.

Diferența semnificativă între anul 2025 și 2026 se datorează în principal actualizării valorii impozabile pentru proprietăți — un indicator introdus recent în codul fiscal și care se bazează pe prețurile medii pe metru pătrat din piață și zonă. Această actualizare poate duce la creșteri de 50-100% sau mai mult în valoarea impozabilă față de nivelurile anterioare, în funcție de oraș și evoluția pieței imobiliare.

Este important de reținut că valoarea impozabilă nu este aceeași cu valoarea de piață reală a locuinței, ci un indicator fiscal calculat printr-o formulă legală stabilită în Codul Fiscal.

Pentru o familie cu o locuință obișnuită de 70-100 mp în orașe mari precum București sau Cluj-Napoca, impozitul anual pe clădiri în 2026 rămâne, în multe simulări, la niveluri de câteva sute de lei, dar noile reguli pot genera facturi mai vizibile pentru proprietățile mari sau pentru cele în zone cu valori imobiliare mai ridicate.