Mai puține clase de a IX-a în 2026–2027. Crește concurența la licee

Reducerea numărului de clase de a IX-a în anul școlar 2026-2027 ar putea duce la creșterea mediilor de admitere la liceele de top, avertizează specialiștii în educație. Aceștia atrag atenția că scăderea numărului de locuri disponibile va accentua competiția între candidați. Ministerul Educației susține că planul de școlarizare nu este rezultatul unei decizii administrative de restrângere, ci reflectă numărul de elevi aflați deja în sistem.

Ministerul Educației arată că planul de școlarizare nu este rezultatul unei decizii administrative de restrângere, ci reflectă strict numărul de elevi aflați deja în sistem. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a explicat că proiecțiile se bazează pe efectivele existente, în special pe elevii din clasa a VI-a, care vor ajunge la admiterea la liceu peste trei ani.

„Noi croim un plan de şcolarizare pe un număr de elevi pe care îi avem înscrişi în clasa a VI-a. Dacă într-o comunitate ai 200 de elevi şi faci clase de 25 de elevi, înseamnă opt clase. Dacă anul viitor ai 100 de elevi, vei face patru clase. Cel mai simplu e să zici: ni s-au tăiat patru clase. În realitate, lucrurile stau puţin diferit”, a spus Sorin Ion.

Potrivit oficialului, actuala generație de gimnaziu este mai redusă numeric, ca urmare a scăderii natalității în anumite perioade. „Avem din start un număr de elevi mai mic, ceea ce înseamnă un număr de clase mai mic. La clasa a VI-a probabil se întâmplă ceva legat de natalitate, perioada 2011 a fost mai specială”, a mai spus acesta.

Deși măsura are o justificare demografică, efectul imediat resimțit de elevi și părinți ar putea fi o competiție mai intensă pentru liceele cu rezultate ridicate. Scăderea numărului de clase duce automat la mai puține locuri disponibile, în special pe filiera teoretică, unde cererea depășește constant oferta.

În aceste condiții, mediile de admitere la colegiile naționale și liceele cu rezultate foarte bune ar putea crește, ca efect al presiunii concurențiale, nu neapărat al unui nivel mai ridicat al absolvenților de gimnaziu.

Ministerul Educației a decis și majorarea numărului maxim de elevi într-o clasă, de la 26 la 28, în special la profilurile teoretice, măsură care contribuie suplimentar la reducerea numărului total de clase.

Temerile legate de posibile concedieri în rândul profesorilor sunt respinse de reprezentanții ministerului. Sorin Ion a explicat că diminuarea claselor nu se reflectă automat într-o reducere proporțională a normelor didactice.

„Nu înseamnă că dacă scad 500 de clase dispar 750 de norme şi pleacă oamenii acasă. Nu aşa se aplică matematica atunci când vorbim de personal. Într-un liceu pot dispărea două ore de română sau patru ore de matematică pe întreg liceul, iar situaţiile se reglează prin completări de normă şi prin redistribuiri”, a explicat acesta.

Reducerea claselor de a IX-a are loc în paralel cu aplicarea reformei liceelor tehnologice, care va intra în vigoare din toamnă. Potrivit secretarului de stat, școala profesională devine parte a liceului tehnologic, iar traseele educaționale se flexibilizează.

„Elevul intră în clasa a IX-a la un liceu tehnologic, după primii trei ani are două posibilităţi: să iasă în piaţa muncii cu nivel 3 sau să continue încă un an, cu nivel de calificare 4, bacalaureat şi posibilitatea continuării studiilor”, a spus Sorin Ion.

Specialiștii în educație avertizează că, într-un context de competiție mai mare, elevii din medii dezavantajate sunt cei mai expuși. Aceștia au un acces mai limitat la meditații și programe de pregătire suplimentară, iar în lipsa unor politici de sprijin coerente, creșterea mediilor de admitere riscă să adâncească inegalitățile de acces la liceele cu performanțe ridicate.

Planul final de școlarizare pentru anul 2026–2027 urmează să fie stabilit după consultări cu inspectoratele școlare, pe baza datelor demografice și a capacității unităților de învățământ.