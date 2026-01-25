Andreea Bănică, confesiuni intime: Am fost certată cu Dumnezeu

Cântăreața Andreea Bănică a povestit la un podcast faptul că a fost certată cu Dumnezeu și că lungă perioadă nu s-a rugat. Pierderea părinților a marcat-o.

Artista a povestit că în momentul în care și-a pierdut ambii părinți a suferit cumplit. Aceasta a explicat să s-a simțit singură pe lună și că a dat vina pe divinitate.

”Eu la un moment dat am fost cercetată cu Dumnezeu. Exact în perioada în care i-am pierdut pe ai mei. Pentru că mi-a luat sprijinul. Chiar dacă cu tatăl meu am trăit destul de greu și am trăit foarte-foarte rău”, a povestit Andreea Bănică.

De altfel, aceasta a explicat că relația cu tatăl său era departe de a fi una bună. Chiar și așa, lipsa lui i-a pricinuit solistei o durere imensă.

”În ultima perioadă cu bătăi crunte, cu plecat de acasă, am suferit enorm. Dar am simțit atunci când i-am pierdut că am rămas singură. Și atunci frica asta de a nu rămâne singură și fără nimic pentru că am venit dintr-o familie modestă, m-a făcut să mă cert cu El”, a mai explicat artista.

Așa că a luat decizia să nu se mai roage o bună perioadă de timp. Supărarea ei a fost transpusă în această inacțiune. ”Practic îi găseam vină că eu nu îi mai am pe ai mei. Și îi reproșam că a vrut să îi ia de lângă mine. Și de ce m-a lăsat singură. Eu ce fac acum?! Sprijinul meu care cine este? Foarte mulți ani nu m-am mai rugat.

Nu am mai vrut să mă mai rog. Atât de înverșunată eram și atât de supărată pe el că am zis nici nu mă mai rog. Nici nu vreau să aud”, a declarat ea. În cele din urmă, artista a revenit la sentimente mai bune și acum este apropiată de divinitate.