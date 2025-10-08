Soțul Andreei Bănică, prins în două procese. Miza: mii de euro

Lucian Mitrea, partenerul de viață al Andreei Bănică, se confruntă cu două procese civile în care este pârât, ambele având ca miză sume de ordinul miilor de euro. În timp ce pentru public viața cuplului pare perfectă – o căsnicie de 17 ani, doi copii și o afacere pe litoral – realitatea juridică arată că nici cele mai solide relații nu sunt ferite de dispute financiare.

Primul proces îl implică pe Lucian Mitrea într-o acțiune formulată de o agenție imobiliară. Suma solicitată se ridică la 9.876,98 lei, aproximativ 2.000 de euro.

Termenul juridic „pretenții” desemnează obligația de a plăti o sumă de bani, iar în astfel de cazuri instanța poate analiza facturi neachitate, chirii restante sau penalități contractuale. Procesul se află în faza de fond, unde judecătorul examinează probele și argumentele părților implicate.

Cel de-al doilea dosar implică două persoane fizice care cer despăgubiri de 1.900 de euro. Acțiunea a fost înregistrată la Judecătoria Sector 1, iar motivele exacte nu au fost făcute publice. Totuși, având în vedere activitatea lui Mitrea în domeniul hotelier și imobiliar, este posibil ca disputa să fie legată de servicii neprestate, chirii restante sau avansuri nerestituite.

În ciuda acestor probleme, Andreea Bănică și soțul său continuă să se bucure de familia lor și de afacerea de pe litoral, deschisă în urmă cu câțiva ani. Povestea lor de dragoste a început în perioada liceului, la Liceul Teoretic din Eforie Sud, în anii '90.

Lucian era în clasa a IX-a, iar Andreea în clasa a X-a. La balul bobocilor, organizat pentru a marca începutul anului școlar, cei doi s-au întâlnit pentru prima dată. Pentru a decide cu cine vor dansa, Lucian și verișorul său au aruncat cu banul, iar Andreea a ajuns să danseze cu verișorul său.

Deși inițial nu se cunoșteau foarte bine, au petrecut întreaga seară împreună, dansând și socializând pe faleză. După acea seară, au început să iasă împreună, inițial însoțiți de verișorul lui Lucian, iar treptat, relația lor s-a aprofundat. Cei doi s-au căsătorit în 2008.