Modele de AI au susținut testul de admitere la universitate din Japonia. Ce notă a obținut ChatGPT

Mai multe modele de inteligență artificială au obținut rezultate remarcabile după ce au susținut testul de admitere la universitate din Japonia din 2026. Modelul OpenAI s-a clasat pe primul loc, cu note maxime la nouă materii, potrivit agenției de presă Xinhua.

Experimentul a fost realizat în comun de cotidianul Nikkei și startup-ul japonez de inteligență artificială LifePrompt.

Cele mai recente modele lansate de marile companii din domeniul inteligenței artificiale, printre care OpenAI și Google, au răspuns la întrebări din 15 materii principale incluse în examenele de admitere la universitate din Japonia, susținute în perioada 17–18 ianuarie.

Cel mai recent model GPT-5.2 Thinking, dezvoltat de OpenAI din Statele Unite, a obținut un scor general de 96,9 din 100 la toate cele 15 materii și note maxime la nouă dintre acestea. Modelul Gemini 3.0 Pro al Google a înregistrat un scor general de 91,4.

Examenul de admitere la universitate din Japonia include 21 de materii, grupate în șapte discipline. Media notelor la cele mai populare 15 materii în rândul candidaților din acest an a fost estimată la 58,1, potrivit cotidianului Nikkei.

Modele anterioare ale OpenAI au fost testate și în anii precedenți la astfel de examene. Media notelor a crescut de la 66 de puncte în 2024 la 91 în 2025, indicând o îmbunătățire rapidă a performanțelor.

Analiza a arătat că cele mai recente modele de inteligență artificială au obținut rezultate foarte bune la matematică, fizică, chimie și biologie, dar au pierdut mai multe puncte la limba japoneză și la geografie.

De exemplu, deși modelele au interpretat corect figurile geometrice, au greșit la întrebări care vizau hărți ale lumii. Acest lucru a arătat că inteligența artificială are încă limite în recunoașterea informațiilor grafice neregulate și complexe.