2025, un an al recordurilor pentr OpenAI. Veniturile au trecut de 20 de miliarde de dolari

OpenAI a anunțat că veniturile sale au depășit 20 de miliarde de dolari în 2025, un salt major față de cele șase miliarde de dolari raportate pentru 2024. Informația a fost publicată de directorul financiar Sarah Friar, care a legat această evoluție de creșterea accelerată a capacității de calcul a companiei, potrivit Reuters.

Sarah Friar a precizat că OpenAI și-a extins capacitatea de procesare la 1,9 gigawați în 2025, comparativ cu 0,6 GW în anul anterior. Această extindere a susținut creșterea rapidă a utilizării produselor companiei, în condițiile în care numărul utilizatorilor activi zilnic și săptămânal continuă să atingă niveluri record, a declarat directorul financiar.

Compania, sprijinită de Microsoft, a anunțat săptămâna trecută că va începe să afișeze reclame în ChatGPT pentru un segment de utilizatori din Statele Unite. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de generare de venituri, menită să acopere costurile ridicate asociate dezvoltării modelelor avansate de inteligență artificială.

Într-un material separat, Axios a relatat luni că responsabilul pentru politici publice al OpenAI, Chris Lehane, a declarat că firma este „pe drumul cel bun” pentru lansarea primului său dispozitiv în a doua jumătate a anului 2026.

Friar a descris platforma OpenAI ca un ecosistem care include text, imagini, voce, cod și API-uri. Potrivit acesteia, următoarea etapă de dezvoltare va pune accent pe agenți și pe automatizarea fluxurilor de lucru, sisteme capabile să funcționeze continuu, să păstreze contextul în timp și să acționeze autonom prin diverse instrumente.

Pentru 2026, compania va pune accent pe „adoptarea practică” a tehnologiilor sale, vizând în special domenii precum sănătatea, știința și mediul de afaceri, a mai spus Friar. Ea a adăugat că OpenAI își menține o structură financiară „suplă”, bazată pe parteneriate în locul investițiilor directe în infrastructură, contracte flexibile și diversificarea furnizorilor de hardware din lanțul operațional.