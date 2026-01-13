Apple face pasul mare în AI, cu ajutorul Google

Apple a anunțat că va colabora cu Google pentru a sprijini viitoarele funcții de inteligență artificială ale companiei, inclusiv o actualizare majoră a asistentului virtual Siri, programată pentru lansare mai târziu în 2026, potrivit unui comunicat comun obținut de CNBC.

Parteneriatul, conceput pe termen lung, va folosi modelul de inteligență artificială Gemini și infrastructura cloud a Google pentru dezvoltarea viitoarelor modele fundamentale AI ale Apple. Cele două companii au precizat că, după o analiză detaliată a opțiunilor disponibile pe piață, tehnologia Google a fost considerată cea mai potrivită pentru noile funcții dedicate utilizatorilor Apple.

Detalii financiare legate de acord nu au fost făcute publice, iar Google a direcționat solicitările către declarația oficială. Potrivit unor informații anterioare publicate de Bloomberg, Apple ar fi discutat în luna august posibilitatea utilizării unui model personalizat Gemini pentru Siri, cu estimări preliminare care indicau că valoarea acordului ar putea ajunge la aproximativ 1 miliard de dolari pe an.

Anunțul a fost interpretat de piață ca un semnal de încredere în strategia de inteligență artificială a Google. După publicarea informațiilor, acțiunile Google au scăzut ușor, însă capitalizarea bursieră a companiei a depășit temporar pragul de 4.000 de miliarde de dolari.

În același timp, Apple a adoptat o abordare mai rezervată față de hype-ul creat de AI după lansarea ChatGPT de către OpenAI la finalul anului 2022.

În contextul în care concurenți precum Amazon, Meta și Microsoft au investit sume considerabile în produse și infrastructură AI, Apple se află sub presiunea de a livra o versiune mult îmbunătățită a lui Siri.

Lansarea funcțiilor avansate Siri a fost amânată până în 2026, compania motivând că dezvoltarea noilor capabilități necesită mai mult timp decât estimările inițiale, în ciuda promovării deja efectuate prin campanii publicitare.

Apple colaborează în paralel cu OpenAI pentru integrarea ChatGPT în Siri și Apple Intelligence, mai ales pentru cereri complexe care necesită acces la cunoștințe extinse. Impactul exact al parteneriatului cu Google asupra acestei colaborări nu este clar, însă Apple a subliniat că nu intenționează să modifice acordul existent. OpenAI nu a oferit un comentariu imediat.

Pe partea sa, Google continuă să avanseze rapid în domeniul inteligenței artificiale. La finalul anului trecut a lansat versiunea îmbunătățită Gemini 3, iar CEO-ul Sundar Pichai a declarat în octombrie că divizia cloud a companiei a semnat, până în trimestrul al treilea din 2025, mai multe contracte de peste 1 miliard de dolari decât în ultimii doi ani la un loc.